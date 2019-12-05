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Новости

"У нас нет цели взять и сразу все бухнуть": Медведев рассказал о нацпроектах

, ИА "Амител"
Премьер рассчитывает, что в 2020 году деньги на проекты будут расходовать стабильно
Фото: bash.news

Фото: bash.news

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе ежегодного итогового интервью российским телеканалам заявил, что расходование средств на национальные проекты не всегда правильное, но это позволяет делать верные выводы, сообщает РИА "Новости".

"Деньги тратятся медленнее, чем это предполагалось, потому что это первый год работы. У нас нет цели взять и сразу все бухнуть куда-то, и потратить. Потому что тратить – это дело хорошее, но тратить надо с умом", – объяснил Медведев, почему исполнение расходов на нацпроекты идет медленно.

Премьер напомнил, что ранее авансы для исполнения обязательств не были регламентированы. "Мы переводили в авансы 100%. Как это выглядело дальше? Деньги были на счете и перешли на другой счет, касса исполнена и по бухгалтерии все хорошо, а в реальности ничего не происходит. Эти деньги болтаются на счете того, кто получил, еще и нерациональным образом используются зачастую", – объяснил Медведев.

Поэтому, по его словам, сегодня к оплате подходят более осмотрительно.

"Не все оказались готовы к тому, чтобы быстро эти деньги разверстать. <...> Деньги могли поступить, а расходоваться они не могли, потому что не было порядка их использования. Все это, конечно, в целом неправильно. Из этого нужно извлечь четкие уроки и в следующем году расходовать все стабильно. Я на это рассчитываю", – определил задачи Медведев.

Напомним, в мае 2019 года Счетная палата раскритиковала освоение денег на майские нацпроекты президента России. К примеру, расходование средств по проекту "Производительность труда" оказалось нулевым.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

5.12.2019 21:48
Лёха

Можно закусывая.

5.12.2019 21:49
- гость -

У нас нет цели взять и сразу все бухнУть

да вы уже давно все пробУхали...

5.12.2019 22:07
Botanik

Видео с премьером Амику выкладывать запретили? Только многозначащие фото?
Вообще-то он довольно интересно говорит.

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