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Семь признаков того, что вы пьете много чая

, ИА "Амител"
Суточная норма – не более четырех чашек
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Медики составили семь неприятных признаков того, что вы "переборщили" с чаем.

Первый признак – анемия. Если злоупотреблять чаем, то железо перестанет в полной мере всасываться в пищеварительном тракте. Соответственно, это приведет к дефициту железа – анемии.

Второй признак – постоянная тревога и нервозность. Чай, также как и кофе, имеет в составе кофеин. Следовательно, если употребить много кофеина, то можно получить чувство повышенного беспокойства, пишет medikforum.ru.

Третий признак – бессонница. Здесь также дело в кофеине, который будоражит организм, а не успокаивает. Имеется в виду большая доза, конечно. Если вы вдруг начали плохо спать, посчитайте, сколько кружек чая вы пьете днем.

Четвертый признак – тошнота. Некоторые соединения в чае при употреблении напитка в больших количествах или натощак могут вызывать неприятные симптомы, такие как тошнота или боль в животе.

Пятый признак – изжога. Кофеин расслабляет сфинктер, который отделяет пищевод от желудка, и позволяет кислому содержимому желудка легче проникать в пищевод.

Шестой признак – головные боли. Некоторые исследования показали, что всего лишь 100 мг кофеина в день могут способствовать ежедневному рецидиву головной боли. Но тут все зависит от индивидуальных особенностей человека.

Седьмой признак – головокружение. Это обычно ассоциируется с большими дозами кофеина: нужно выпить примерно 6-12 чашек чая. Но у людей, которые особенно чувствительны к кофеину, головокружение может вызывать и меньшее количество напитка.

Автор:
Екатерина Брагина редактор службы новостей 9231612657

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