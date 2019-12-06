Власти и Росавиация решат, закрывать ли аэропорт Барнаула на год из-за ремонта ВПП

Власти Алтайского края ведут переговоры с Минтрансом и Росавиацией о реконструкции взлетно-посадочной полосы в аэропорту Барнаула. Работы пройдут с 2021 по 2023 год, а деньги будут выделены из федерального бюджета. Сейчас два варианта ремонта: либо закрывать воздушные ворота на год или большее количество времени, разрушать старую полосу и менять всю коммуникацию, либо строить вторую рядом. Об этом сообщил генеральный директор АО "Авиапредприятие "Алтай" Виталий Архипенко.

По его словам, точной схемы ремонта ВПП сейчас нет. Как нет и проекта реконструкции. В ноябре министр труда России Максим Топилин приезжал в Барнаул и сообщил, что федеральные власти готовы выделить деньги на реконструкцию. Сейчас идет стадия согласования с Росавиацией, как именно ремонтировать полосу.

"Если реконструировать существующую полосу, то придется закрывать аэропорт. Возможно, на несколько месяцев, а возможно на восемь или больше", – отметил Архипенко.

Замминистра транспорта Алтайского края Дмитрий Коровин пояснил, что власти региона предпочитают строить новую полосу. Это обойдется примерно в ту же сумму, что и реконструкция старой. Однако не потребует закрытия аэропорта на период работ. Сейчас решается вопрос с землей. Приблизительная стоимость работ может составить более 2 млрд рублей. Если не начать сейчас, то нынешние полосы к 2024 году могут выработать свой ресурс. В последний раз капитальный ремонт производился в 1998 году и после этого пережил уже два нормативных срока работы.

Летное поле, на котором расположена ВПП, находится в федеральной собственности. Авиапредприятие "Алтай" использует его на условиях аренды – может осуществлять только текущий ремонт. Реконструкция же требует участия федерального собственника ("Новапорт"), и, соответственно, правительства страны, которое уже одобрило финансирование проекта.

Говоря о реконструкции самого аэропорта, Виталий Архипенко пояснил, что проект будет разработан к маю 2020 года. После этого можно будет решать вопрос о том, как именно проводить работы. В любом случае, воздушные ворота Алтайского края планируют сделать современнее. В следующем году, например, будет открыт новый зал выдачи багажа пассажиров международных рейсов. Это примерно 400 квадратных метров. Новый объект позволит исключить 20-25-минутное ожидание багажа пассажирами. Что касается строительства нового международного терминала, то собственники готовы вложить деньги в его возведение. Речь идет об объекте в несколько тысяч квадратных метров. Предполагается, что реконструкция и строительство аэропорта в целом могут быть завершены к 2025 году. После реконструкции пассажиропоток аэропорта может увеличиться в среднем на 6-10%. В 2019 году аэропорт обслужил порядка 532 тыс. человек.