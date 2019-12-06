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Общество без границ. Как люди с ограниченными возможностями помогают друг другу

, ИА "Амител"
В Алтайском крае для людей с ограниченными возможностями делают многое
Фото: twitter.com/mfc_kayakent

Фото: twitter.com/mfc_kayakent

3 декабря в Барнауле прошла конференция "Общество без границ". Она открыла декаду инвалидов в Алтайском крае. Участие в мероприятии приняли эксперты, реализующие в регионе социально значимые проекты для людей с инвалидностью, а также представители Министерства социальной защиты и Законодательного собрания Алтайского края. На пленарном заседании, мастер-классах и сессиях участники поделились собственным опытом и вдохновились успехами других людей.

Теннис для слепых

Конференция "Общество без границ" организована в Алтайском крае впервые. Несмотря на то, что в регионе проживают 180 тысяч людей с ограниченными возможностями, они не до конца ощущают себя частью этого общества. Эту проблему необходимо обязательно устранить, подчеркивает заместитель министра социальной защиты Алтайского края, начальник управления по социальному обслуживанию, закупкам и эксплуатации Александр Репин.

"Сейчас мы должны устранить барьеры, непонимание, которое существует и мешает людям с особыми потребностями полноценно быть членами гражданского общества. Проведение таких мероприятий, конференций – уникальная возможность оказаться среди единомышленников, получить отличный опыт и вдохновение для свершения новых задач", – уверен он. 

И примеров для вдохновения в крае очень много. Так, лишившийся зрения бийчанин Андрей Фефелов внедрил в Бийске волейбол и настольный теннис для слабовидящих и слепых "Шоудаун", разработал собственное методическое пособие и реализовал проект "Кино без границ".

Андрей потерял зрение в 2002 году на производстве. Но мужчина не отчаялся. В 2011 году он окончил педагогический университет по специальности "Психология", участвовал во многих научно-практических конференциях при университете и создал авторское пособие "Психологическая помощь лицам с нарушением зрения по преодолению состояния одиночества посредством социально-психологического тренинга".

"После потери зрения я устроился на предприятие, но потом занялся общественной работой. Стал членом молодежного парламента Бийска. И с коллегами из других вузов, учреждений, предприятий мы генерировали новые идеи. В 2014 году я предложил создать первый муниципальный проект "Кино без границ". Мы показывали фильмы с тифлокомментариями в обычном кинотеатре. В большом зале слепые впервые могли посмотреть фильм "Легенда № 17". После просмотра все были счастливы, кто-то вообще первый раз был в кинотеатре. Людям это очень понравилось. Сегодня это уже обычное дело: человек со смартфоном может прийти в кинотеатр, скачав аудиодорожку в приложении "Тифломедиа" и послушать-посмотреть фильм", – рассказывает мужчина.

Андрей Фефелов также внедрил настольный теннис для слабовидящих и слепых "Шоудаун". Этому спорту, хоть и непросто, но можно обучиться, говорит мужчина. В секцию набирают даже школьников от 15 лет, и некоторые из них по уровню мастерства превосходят взрослых спортсменов.

"В 2015 и 2018 году мы получили два гранта губернатора Алтайского края. На эти деньги сначала мы один стол приобрели для тенниса, потом еще два стола. И это направление у нас очень активно пошло, сейчас настольный теннис мегапопулярный спорт в обществе слепых. Почти все регионы охвачены этим видом спорта, большая конкуренция в стране. В этом году на чемпионате России было 70 мужчин, и Алтайский край попал топ-16 лучших команд", – отмечает Андрей Фефелов.

В 2015 году в рамках молодежного парламента Бийска родилась идея провести первый молодежный форум Алтайского края среди инвалидов по зрению. Форум проходил три дня, в нем приняли участие 40 человек. И тогда впервые показали мастер-класс по настольному теннису для слепых, фильмы с тифлокомментарием, новую тифлотехнику и провели интеллектуальные игры.

Компьютер делает мир доступней

Но слабовидящие и слепые люди занимаются не только спортом или "смотрят" кино, они обучаются и компьютерной грамотности. Уроки проходят на базе Алтайской краевой организации Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общества слепых".

"Кому-то кажется, что компьютер и слепые – понятия несовместимые. Но жизнь доказала, что это не так. На самом деле, в понятие "доступная среда" входит не только внешний мир, но и информационный. Лично я считаю, что информационная среда определяет жизнь человека. Кто владеет информацией, владеет миром. Компьютерные и цифровые технологии шагнули далеко вперед", – рассказывает преподаватель компьютерной грамотности Юрий Шишкин.

В 2018 году организация выиграла грант на оснащение компьютерной техникой двух рабочих мест. Справиться с техникой учащимся помогают программы речевого доступа, которые озвучивают все изменения на экране. Сейчас специалисты помогают не только обучающимся в группе, но и тем, кто находится дома.

"Сильнее обстоятельств"

Помогают в Алтайском крае и другим особенным людям. Жительница Барнаула Екатерина Лимаева, страдающая редким генетическим заболеванием, создала проект "Сильнее обстоятельств", который поддерживает таких же людей. Девушка участвовала в молодежном форуме АТР, где проходил Всероссийский конкурс молодежных проектов. На нем она представила свой проект и выиграла два гранта.

"О болезни Гентингтона я узнала, когда у меня нашли онкологию и я проходила химиотерапию. Когда заболевание начинает проявляться, человек похож на выпившего. У него нарушается речь, координация движения. Людей не пускают в общественный транспорт, выгоняют из магазинов, поэтому они замыкаются и начинают сидеть дома. Именно так произошло с моим отцом, от которого мне и передалась эта болезнь. Я видела, что он закрылся в квартире, не может никуда ходить. Эта реакция общества ранит душу, и я решила рассказывать о нас, чтобы о нас все узнали", – говорит Екатерина.

Пока в сообществе "Сильнее обстоятельств" около 50 человек, но Екатерина уверена, что скоро их станет больше.

"Мой выигранный грант пойдет как раз на то, чтобы разместить информацию о сообществе по городу, по медицинским учреждениям. Пока в группе самые активные участники, которые нашли меня через СМИ. Есть люди из других городов. Наша цель – рассказать о нас, о наших проблемах".

И первые шаги в этом направлении уже сделаны. В 2019 году в ТРЦ Galaxy проходила фотовыставка, героями которых стали люди с орфанными, то есть редкими заболеваниями, спортсмены с ограниченными возможностями здоровья. Все они живут в России и Республике Беларусь. Фотографии со справочной информацией об их жизни, достижениях и диагнозах разместили в ТРЦ Galaxy.

Сделано уже многое

Свою историю рассказала Ирина Яковенко, основатель фитнес-студии My BodyTec и многодетная мама. Молодая женщина несмотря на нарушения опорно-двигательного аппарата ведет активную жизнь и воспитывает троих детей. Ирина уверена, что за последние годы в Алтайском крае для инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья сделано многое.

"Когда мой старший сын пошел в первый класс, я стеснялась идти вместе с ним. Я боялась, что нам моим ребенком будут издеваться и дразнить. Доходило до такой степени, что я ехала на коляске по кинотеатру, там были дети, они тыкали пальцем и кричали: "Смотрите, инвалидка". Сегодня такого нет. Нас на улице становится больше, мы перестали сидеть в четырех стенах, и это радует. Город изменился в лучшую сторону. Да, еще много еще недочетов, но за последние пять лет проделана колоссальная работа", – отмечает женщина.

Ирина говорит, что передвигается по городу на собственном автомобиле, гуляет по улицам, торговым центрам, паркам с детьми. По ее словам, сейчас сами люди с ограниченными возможностями могут изменить свою жизнь.

"Не только органы власти и общественные организации могут участвовать в конкурсах на получение грантов, но и любой человек может попасть в программу. Если у людей с ограничением здоровья есть идея, как сделать среду лучше, они могут представить свою разработку. Ведь на самом деле никто лучше нас не знает, что нам нужно", – говорит она.

Цифра

В Алтайском крае проживает более 180 тысяч людей с инвалидностью.


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