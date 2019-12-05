Проект по маркировке подгузников может начаться в феврале 2020 года

Пилотный проект по маркировке подгузников может пройти в России с 1 февраля 2020 года по 1 сентября 2021 года, сообщает ТАСС. Соответствующий проект постановления правительства размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Отмечается, что в стране уже создана и успешно функционирует национальная система цифровой маркировки и прослеживания товаров. Ведется маркировка 15 групп товаров – от сигарет до шуб, а в целом в системе прослеживается более шести миллиардов кодов.

Представитель оператора маркировки отметил, что они готовы к масштабированию проекта на медицинские изделия, если правительство России примет такое решение.

Напомним, сейчас в стране проходят сразу несколько экспериментов по маркировке товаров. Вскоре обязательной становится маркировка духов, табака, шин, обуви и пневматических покрышек, ламп-вспышек, фотокамер и пяти групп изделий легкой промышленности.

С января 2020 года станет обязательной маркировка лекарственных препаратов, с июня 2020 года – готовой молочной продукции.