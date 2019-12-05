"Купили баночку горошка": бийчанка показала на видео консервную банку с водой

Жительница Бийска рассказала про банку консервированного горошка, которую купили в одном из магазинов, сообщают в паблике "Инцидент Бийск". Опубликовано видео.

Каково же было удивление, когда банку открыли. Женщина утверждает, что внутри была вода и ничего более. Это она и демонстрирует на кадрах. "Вот открыли баночку горошка. Вот это там было. Вот крышечка. Вот такой горошек", — говорит автор видео.

В комментариях к публикации женщину успокаивают. Просят обратить внимание на надпись на банке, где отмечается, что горошек — особый!

Стоит отметить, что с покупательницей связался представитель магазина. "Добрый день. Спасибо за отзыв. Приносим свои извинения. Принесите банку из под горошка в магазин, можно без чека, мы вернем вам деньги", — написали от имени официальной группы ритейлера во "ВКонтакте".