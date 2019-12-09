Слеплен забавы ради: в Барнауле состоится чемпионат по лепке снеговиков

Традиционный семейный праздник соберет жителей города Барнаула в Парке спорта Алексея Смертина 22 декабря 2019 года. В преддверии официального открытия главной елки Индустриального района краевой столицы и новогодних каникул организаторы предлагают создать снежные арт-объекты, которые украсят парк.
Участником чемпионата может стать абсолютно любой желающий. Главное – сформировать свою команду от трех до шести человек и отправить заявку на участие. Призы и подарки получат все, кто заранее прошел регистрацию до 15 декабря.
В день соревнований командам предоставят снег для лепки, морковку-нос и игрушечные глазки, остальной реквизит участники должны продумать самостоятельно. В течение 40 минут нужно будет создать своего неповторимого сказочного героя.
Тематикой мероприятия в этом году станет спорт, здоровый образ жизни и предстоящий Чемпионат по футболу "Евро-2020". Жюри будет оценивать мастерство и технику исполнения, а также особый творческий подход. Победителей выберут по следующим номинациям:
- "Самый спортивный снеговик";
- "Самый креативный снеговик";
- "Самый веселый снеговик";
- "Снеговик-великан";
- "Семейный снеговик".
Узнать другие подробности чемпионата и зарегистрироваться для участия можно здесь.
Организатор мероприятия – Парк спорта А. Смертина
г. Барнаул, ул. Энтузиастов, 12В
22 декабря 2019 года, начало в 12:00
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