Штормовой ветер и снег с дождем обещают 6 декабря в Алтайском крае

В Алтайском крае в пятницу днем, 6 декабря, ожидается 0...+5 градусов, в западных районах с похолоданием в течение дня. Небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег с дождем, местами гололедные явления, на дорогах сильная гололедица. Ветер южный, 8-13 метров в секунду с усилением до 17-22 метров, в южных районах до 25-27 метров, сообщает ЦГМС по краю.

Днем 7 декабря в регионе обещают -2...+3 градуса, ночью будет -5...-10°C.

В Барнауле 6 декабря ожидается +1...+3 градуса. Умеренный снег, мокрый снег с дождем, гололедные явления, на дорогах местами сильная гололедица. Ветер южный, 8-13 метров в секунду с усилением до 15-18 метров.

Напомним, на 6 и 7 декабря в Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение. Будьте осторожны и внимательны. Региональное МЧС дало рекомендации на эти дни.