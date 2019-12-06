Семь российских организаций попали под новые санкции США

США ввели новые санкции против России. Под них попали семь организаций и 17 человек.
"Ограничительные меры введены в отношении компании Evil Corp, которая в сообщении названа "российской киберпреступной организацией, ответственной за разработку и распространение вредоносного программного обеспечения Dridex", – сообщают РИА "Новости".
Также обвинения выдвинуты против москвича Максима Якубца и Игоря Турашева. В американском Минюсте утверждают, что они взламывали компьютерные системы и крали деньги из банков. Кроме того, Якубец, по их данным, руководил преступной группировкой, которая распространяла вирусы для хищения финансовой информации.
Госдепартамент и ФБР объявили награду в пять миллионов долларов за сведения, "которые приведут к поимке или доказательству вины Якубца".
Российские власти на эти санкции отреагировали спокойно.
Госдумовец Антон Морозов заявил, что никакой значимой реакции ни для бизнеса, ни в финансах эти санкции за собой не влекут. Экономке России также они не нанесут ущерба.
Комментарии
"США ввели новые санкции против России. Под них попали семь организаций и 17 человек."
Ну вот сфигали опять то против России то?!?!?
Семь организация и 17 человек!!! Это чё вся Россия?!?!? Какиенибуть мутные заворовавшиеся упыри да мутные конторки. Чё сразу то против России.
Точно,месный.В России-то своё ПО хорошее не могут сделать,только курочить западное способны.