Пятница, 6 Декабрь, 10:21

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Какая концепция реконструкции "Изумрудного парка" вам нравится?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,81
€ 70,72
Обь
54см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый год-2020Ремонт и дизайнСнегопады на Алтае
Новости

Медведев подтвердил существование домашнего насилия в России

, ИА "Амител"
Премьер отметил, что если об этом говорят обычные россияне, значит, это правда
Фото: sm-news.ru

Фото: sm-news.ru

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе ежегодного итогового интервью российским телеканалам заявил, что если люди жалуются на домашнее насилие, значит, оно есть, сообщает РИА "Новости".

"Если об этом говорят, если идет дискуссия, самое главное, жалуются... значит, домашнее насилие есть, значит, это не придумали журналисты, это не инспирировано врагами, а на самом деле эта тема существует. Вопрос в том, как на это реагировать", – сказал Медведев.

Он напомнил, что ранее в законодательство были внесены изменения, которые, "как принято говорить среди юристов, декриминализировали семейные побои".

"Многие считают, что это ситуацию не улучшило, а ухудшило. Так считают и обычные люди, и эксперты, и представители правоохранительных органов. В любом случае, я думаю, в XXI веке никого не может утешить формула "бьет – значит, любит", это вряд ли выглядит серьезно в нынешнем мире, на это нужно как-то реагировать", – подчеркнул премьер.

Напомним, ранее российское правительство отметило, что не рассматривает домашнее насилие как "серьезную проблему" и считает, что его масштабы в стране "сильно преувеличены". Такой вывод следует из ответа Минюста в ЕСПЧ, куда пожаловались россиянки.

29 ноября на сайте Совфеда опубликовали законопроект "О профилактике семейно-бытового насилия в РФ", подготовленный сенаторами и депутатами. Он предполагает вынесение предписаний о защите жертв. Кроме того, медицинские учреждения будут обязаны сообщать о фактах домашнего насилия.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

6.12.2019 08:39
- гость -

а бдсм попадает под действие этого закона...

6.12.2019 08:47
месный

а с самолётом жены то чё?

6.12.2019 08:47
- гость -

Почему же Медведев игнорирует всё остальное, о чём говорят россияне? То, например, что правительство и он должны быть отстранены от власти и должно быть расследование их деятельности.

6.12.2019 08:50
- гость -

6.12.2019 08:47
- гость -
Вы думаете что говорите?! Как бы есть темы о которых не принято говорить, приведу вам пример. Вот вы допустим онанист, и спалились. Вам приятно будет отвечать на такие вопросы. нет. И ему отвечать не с руки.

6.12.2019 09:04
- гость -

6.12.2019 08:50 А если, допустим, Медведев онанирует на "украденный самолет", то и не представляю с чего вообще тогда можно начать ответ на вопрос о происхождении лайнера.

6.12.2019 09:12
- гость -

Крайне слабое выступление Медведева.
И аудитория в студии смехотворная, ТНТ, "Уральские пельмени", "Карусель"...
Демонстрация ничтожества и бездарности.

6.12.2019 09:23
777

Все было отрежиссировано заранее.
У всех задающих вопросы на ноге прикреплены электрические браслеты.
Чуть что не по сценарию, разряд тока и задающий вопрос падает.
Все на высшем уровне. Братья Запашные подготовкой шоу занимались, а уж они толк в дрессировке животных знают.

6.12.2019 10:09
про

Очень много стало Медведева в СМИ, можно судить и по сообщениям на амике. Значит быть ему президентом после Путина...

6.12.2019 10:13
ек

А Мендель по прежнему смешной)
Устроил гротескную прессуху с представителями СМИ) и с кем? Батруха, Настя15смИвлеева и ребёнок с Карусели?
Это просто карикатура на власть)))
Они самим фактом своего существования во власти позорят ее сильнее, чем вся оппозиция вместе взятая)

6.12.2019 10:19
АБОРИГЕН

Да, да очень интересно конечно но, что там с Мираторгом? Линники родственники жены Медведева, которая тоже в девичестве была Линник?
Почему Мираторг получает получает преференции от государства в виде субсидий, льготных кредитов, налоговых поблажек, в гораздо большем объеме чем другие предприятия отрасли?
По расследованию ФБК "Он вам не Димон" есть что сказать кроме блеянья про компот?

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< декабрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
10:15
Пострадавшим в ДТП в Забайкалье начали выплачивать компенсации 0
10:12
Ловись большая, или Как поймать на Алтае рыбку и не попасть самому 0
10:02
Время - деньги: появился еще один способ ускорить подачу такси 0
09:50
В период оттепели коммунальщики будут следить за безопасностью барнаульцев 0
09:30
Медики подтвердили, что у полярников от длительных экспедиций уменьшается мозг 2
09:15
Коммунальная авария в Барнауле превратила улицу в реку 5
09:05
После дождичка: жесткая авария с тремя автомобилями произошла в Барнауле 1
08:45
Декабрьский дождь превратил алтайскую трассу в "сплошной ад" 1
08:31
Медведев подтвердил существование домашнего насилия в России 10
08:18
Чтобы свет не погас. Директор БГЭС отвечает на вопросы барнаульцев
Свои обращения можете оставлять уже сейчас
08:02
На свадьбе в Иране взорвался газ: погибли 11 человек 0
07:52
Семь российских организаций попали под новые санкции США 2
07:33
Почему Ракшин и другие бизнесмены не берут деньги у государства и другим не советуют 8
07:16
"Морда красная такая": о чем шутил юморист Михаил Евдокимов 42
07:00
Утепляемся красиво: где в Барнауле найти зимнюю одежду для всей семьи 1
06:51
Истории воинов и поэма от Томенко: как в Барнауле прошел День неизвестного солдата 1
06:38
Что нельзя дарить на год Крысы: опасные, неэтичные и абсурдные подарки на Новый год 2
06:26
Штормовой ветер и снег с дождем обещают 6 декабря в Алтайском крае 0
06:19
Общество без границ. Как люди с ограниченными возможностями помогают друг другу 1
06:12
"Свой я, деревенский": чем запомнился Михаил Евдокимов 2
06:03
Власти и Росавиация решат, закрывать ли аэропорт Барнаула на год из-за ремонта ВПП 6
23:54
"Купили баночку горошка": бийчанка показала на видео консервную банку с водой 7
23:25
Госдума приняла во втором чтении законопроект о повышении МРОТ 0
22:43
Проект по маркировке подгузников может начаться в феврале 2020 года 0
22:04
Власти Алтайского края решили отстреливать лис из-за бешенства 12
21:37
"У нас нет цели взять и сразу все бухнуть": Медведев рассказал о нацпроектах 12
21:05
Барнаулец стал самым активным пользователем сервиса "Яндекс.Музыка" 3
20:32
Власти Барнаула и перевозчики обсудили самые резонансные ДТП в 2019 году 7
20:03
В Барнауле дочь и внук выгнали на улицу 83-летнюю пенсионерку 11
19:33
Медведев назвал самое сложное решение в своей карьере 7
19:01
Бийчанин в Барнауле угнал автомобиль, чтобы доехать до родного города 0
18:28
Медведев рассказал про хороший командный дух в правительстве России 8
18:01
Семь признаков того, что вы пьете много чая 2
17:49
Виктор Томенко порекомендовал Минздраву региона быть более открытым для населения 2
17:29
Медведев назвал российские поликлиники "сараями" и призвал строить новые 17
17:11
Летим на восток: власти объяснили, зачем нужен авиарейс Барнаул – Новосибирск 13
17:08
В Ростовской области предложили сделать 31 декабря выходным для женщин 0
16:35
Новосибирец отсудил компенсацию за мат на концерте Шнурова 16
16:16
Смотри, как надо! Медведица на Алтае учила детеныша добывать сурка 29
16:01
Ураганный ветер, дожди и плюсовая температура накроют Алтайский край 6 и 7 декабря 0
15:49
Судьи предложили наказывать СМИ за плохие материалы про суд и справедливость 20
15:35
В Чечне заказали золотые медали имени Кадырова с драгоценными камнями 16
15:20
Экс-футболист Алексей Смертин протаранил машину на парковке и скрылся с места ДТП 24
15:09
Ледовое побоище на Алтае: рыбак чуть не убил коллегу бензобуром 12
14:55
Сбежавшего голым из реанимации жителя Приморья насильно вернули в больницу 5
14:36
Позор и унижение: Лев Лещенко высказал свое мнение по поводу пенсий в России 21
14:21
В Барнауле водитель въехал в киоск с фруктами и припаркованный на тротуаре Lexus 30
14:02
Со "Сватами" все в порядке: Федор Добронравов раскрыл будущее сериала 7
13:45
Жители барнаульских многоэтажек стали меньше платить за электричество и отопление 6
13:32
Россиян предупредили о возможном повышении стоимости ОСАГО 1

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.