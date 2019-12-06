Медведев подтвердил существование домашнего насилия в России

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе ежегодного итогового интервью российским телеканалам заявил, что если люди жалуются на домашнее насилие, значит, оно есть, сообщает РИА "Новости".
"Если об этом говорят, если идет дискуссия, самое главное, жалуются... значит, домашнее насилие есть, значит, это не придумали журналисты, это не инспирировано врагами, а на самом деле эта тема существует. Вопрос в том, как на это реагировать", – сказал Медведев.
Он напомнил, что ранее в законодательство были внесены изменения, которые, "как принято говорить среди юристов, декриминализировали семейные побои".
"Многие считают, что это ситуацию не улучшило, а ухудшило. Так считают и обычные люди, и эксперты, и представители правоохранительных органов. В любом случае, я думаю, в XXI веке никого не может утешить формула "бьет – значит, любит", это вряд ли выглядит серьезно в нынешнем мире, на это нужно как-то реагировать", – подчеркнул премьер.
Напомним, ранее российское правительство отметило, что не рассматривает домашнее насилие как "серьезную проблему" и считает, что его масштабы в стране "сильно преувеличены". Такой вывод следует из ответа Минюста в ЕСПЧ, куда пожаловались россиянки.
29 ноября на сайте Совфеда опубликовали законопроект "О профилактике семейно-бытового насилия в РФ", подготовленный сенаторами и депутатами. Он предполагает вынесение предписаний о защите жертв. Кроме того, медицинские учреждения будут обязаны сообщать о фактах домашнего насилия.
Комментарии
а бдсм попадает под действие этого закона...
а с самолётом жены то чё?
Почему же Медведев игнорирует всё остальное, о чём говорят россияне? То, например, что правительство и он должны быть отстранены от власти и должно быть расследование их деятельности.
6.12.2019 08:47
- гость -
Вы думаете что говорите?! Как бы есть темы о которых не принято говорить, приведу вам пример. Вот вы допустим онанист, и спалились. Вам приятно будет отвечать на такие вопросы. нет. И ему отвечать не с руки.
6.12.2019 08:50 А если, допустим, Медведев онанирует на "украденный самолет", то и не представляю с чего вообще тогда можно начать ответ на вопрос о происхождении лайнера.
Крайне слабое выступление Медведева.
И аудитория в студии смехотворная, ТНТ, "Уральские пельмени", "Карусель"...
Демонстрация ничтожества и бездарности.
Все было отрежиссировано заранее.
У всех задающих вопросы на ноге прикреплены электрические браслеты.
Чуть что не по сценарию, разряд тока и задающий вопрос падает.
Все на высшем уровне. Братья Запашные подготовкой шоу занимались, а уж они толк в дрессировке животных знают.
Очень много стало Медведева в СМИ, можно судить и по сообщениям на амике. Значит быть ему президентом после Путина...
А Мендель по прежнему смешной)
Устроил гротескную прессуху с представителями СМИ) и с кем? Батруха, Настя15смИвлеева и ребёнок с Карусели?
Это просто карикатура на власть)))
Они самим фактом своего существования во власти позорят ее сильнее, чем вся оппозиция вместе взятая)
Да, да очень интересно конечно но, что там с Мираторгом? Линники родственники жены Медведева, которая тоже в девичестве была Линник?
Почему Мираторг получает получает преференции от государства в виде субсидий, льготных кредитов, налоговых поблажек, в гораздо большем объеме чем другие предприятия отрасли?
По расследованию ФБК "Он вам не Димон" есть что сказать кроме блеянья про компот?
Читая комментаторов вспоминаешь одного древнегреческого философа, который среди бела дня искал с фонарём самолёт в небе. Небу конечно виднее, но как сказал другой древнегреческий философ: "Посадками надо заниматься".