Декабрьский дождь превратил алтайскую трассу в "сплошной ад"

Некоторые участки трасс в Алтайском крае в буквальном смысле покрылись льдом после дождей, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22".

"Товарищи водители, будьте предельно осторожны! По трассе в сторону Мамонтово прошел сильный дождь, дорога – ад, сплошной лед!" – отмечают автолюбители. По их словам, движение на трассе идет со скоростью 10-15 км/ч.

По данным регионального ЦГМС, 6 декабря в крае ожидаются дожди и сильный ветер, в связи с этим на дорогах сильная гололедица. 7 и 8 декабря местами будет сильный мокрый снег.

Напомним, еще в начале ноября из-за сильного снега и неочищенных дорог с трасс слетали легковые автомобили и большегрузы. К примеру, за селом Староалейское перевернулась фура, а через пару дней недалеко от Шипуново перевернулся КамАЗ с прицепом. Теперь снега на некоторых дорогах нет, но легче от этого не стало.