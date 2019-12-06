Коммунальная авария в Барнауле превратила улицу в реку

В ночь с 5 на 6 декабря на улице Глушкова в Барнауле произошла коммунальная авария, рассказали очевидцы в сообществе Barnaul22.
Вода залила половину автомобильной дороги. По словам очевидцев, поток дошел до улицы Чудненко.
После того как она замерзнет, водителям стоит быть внимательнее на этом участке пути.
Комментарии
семимильными шагами шагаем в новый технологический уклад...
Нам нужен прорыв. Нам нужно прыгнуть в новый технологический уклад. Без этого у страны нет будущего. (с)
Студенты со своим укладом тут же подтянулись. В западных странах в такую погоду вообще всё встаёт колом и ничо. Например, в США недавний снегопад парализовал всё западное побережье. А коммунальных аварий у них меньше, потому что у них нет централизованных тепловых сетей, как таковых.
Дугин виноват
Может перед тем как строить высотки вместо старых домов вначале обновить все коммуникации в этом районе?