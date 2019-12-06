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Коммунальная авария в Барнауле превратила улицу в реку

, ИА "Амител"
После того как вода замерзнет, водителям придется не сладко
Фото: Barnaul22

Фото: Barnaul22

В ночь с 5 на 6 декабря на улице Глушкова в Барнауле произошла коммунальная авария, рассказали очевидцы в сообществе Barnaul22

Вода залила половину автомобильной дороги. По словам очевидцев, поток дошел до улицы Чудненко. 

После того как она замерзнет, водителям стоит быть внимательнее на этом участке пути. 

 

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

6.12.2019 09:27
- гость -

семимильными шагами шагаем в новый технологический уклад...

6.12.2019 09:28
- гость -

Нам нужен прорыв. Нам нужно прыгнуть в новый технологический уклад. Без этого у страны нет будущего. (с)

6.12.2019 09:40
- гость -

Студенты со своим укладом тут же подтянулись. В западных странах в такую погоду вообще всё встаёт колом и ничо. Например, в США недавний снегопад парализовал всё западное побережье. А коммунальных аварий у них меньше, потому что у них нет централизованных тепловых сетей, как таковых.

6.12.2019 09:57
- гость -

Дугин виноват

6.12.2019 09:58
- гость -

Может перед тем как строить высотки вместо старых домов вначале обновить все коммуникации в этом районе?

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