Коммунальная авария в Барнауле превратила улицу в реку

В ночь с 5 на 6 декабря на улице Глушкова в Барнауле произошла коммунальная авария, рассказали очевидцы в сообществе Barnaul22.

Вода залила половину автомобильной дороги. По словам очевидцев, поток дошел до улицы Чудненко.

После того как она замерзнет, водителям стоит быть внимательнее на этом участке пути.