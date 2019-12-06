Медики подтвердили, что у полярников от длительных экспедиций уменьшается мозг

У полярников, которые находились в Антарктиде 14 месяцев, реально уменьшился мозг. Медики

подтвердили выводы ученых, сообщает издание Naked-science. Всему виной изоляция, монотонный пейзаж и ограниченность в общении.

Биологи сначала изучили состояние девяти полярников до отправки в экспедицию, а затем после возвращения. Когда они вернулись, то прошли МРТ. В результате оказалось, что их мозг реально стал меньше.

"Объем гиппокампа в области височных долей мозга снизился на 7,2%, особенно его зубчатая извилина", – говорится в исследовании.

Также в крови экспедиторов стало меньше белка, который как раз и отвечает за деление клеток в мозге.

На умственные способности данный факт никак не повлиял. Просто полярники стали чуть хуже ориентироваться в пространстве.

Ранее этот эксперимент проводился на мышах. Результаты одинаковые.