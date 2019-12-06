Медики подтвердили, что у полярников от длительных экспедиций уменьшается мозг

У полярников, которые находились в Антарктиде 14 месяцев, реально уменьшился мозг. Медики
подтвердили выводы ученых, сообщает издание Naked-science. Всему виной изоляция, монотонный пейзаж и ограниченность в общении.
Биологи сначала изучили состояние девяти полярников до отправки в экспедицию, а затем после возвращения. Когда они вернулись, то прошли МРТ. В результате оказалось, что их мозг реально стал меньше.
"Объем гиппокампа в области височных долей мозга снизился на 7,2%, особенно его зубчатая извилина", – говорится в исследовании.
Также в крови экспедиторов стало меньше белка, который как раз и отвечает за деление клеток в мозге.
На умственные способности данный факт никак не повлиял. Просто полярники стали чуть хуже ориентироваться в пространстве.
Ранее этот эксперимент проводился на мышах. Результаты одинаковые.
Комментарии
у жуликов ворующих бюджетные средства сотнями миллионов он как будто есть.
А можно депутатам и чиновникам мозг замерить? Не, я понимаю, это очень трудно - его (мозг) еще найти надо.