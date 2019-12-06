YouTube назвал самые популярные ролики 2019 года в России

YouTube составил рейтинг самых просматриваемых роликов русскоязычного сегмента в 2019 году, пишет ТАСС.
Самой популярной стала пародия на мультфильм "Фиксики" от Сыендука под названием "Чинилы и большой секрет". Анимация собрала 25 млн просмотров и 609 тысяч лайков.
На втором месте трехчасовой фильм Юрия Дудя "Беслан. Помни". Видео набрало более 18 млн просмотров и 1 млн лайков. На третьем месте расположилось интервью певицы Билли Айлиш в передаче "Вечерний Ургант" – 15 млн просмотров и 765 тысяч лайков.
В топ самых популярных музыкальных клипов вошел Артур Пирожков с песнями "Зацепила" и "Алкоголичка", а на третьем месте расположился клип на песню Artik & Asti feat. Артем Качер – "Грустный дэнс".
Комментарии
Я вообще не в тренде. Год уже кончается, а я не видел всего этого творчества. Придётся 31го под бой курантов смотреть
Я вообще по компу книги читаю, не до YouTube...
Из всего перечисленного смотрел только про Беслан.
Пирожков удивляет своей популярностью, Саша знает как создать шоу. Дудь - дно, лучше "Редакцию" посмотреть (накрайняк Иру Шихман). И да, в этом году окончательно сдулась великая и ужасная кемеровская Немагия.
После Колымы смотреть что-то из Дудя - себя не уважать. Достойный последователь доктора Геббельса.
6.12.2019 11:33
Filin
А что? Коробит? Вполне лайтовый рассказ, каждому из нового поколения совколюбов рекомендую посмотреть.
6.12.2019 11:26
АБОРИГЕН
Из всего перечисленного смотрел только про Беслан.
Я не стал его смотреть. ИМХО не Дудю и Собчак снимать подобное и выдавать некую аналитику через призму своего мировоззрения...
Помню эти дни сентября 2004 года, для меня они были эмоционально самыми тяжёлыми. Будучи чёрствым в те дни реально плакал от безысходности. Ни Первомайское, ни Буденновск, ни Норд-Ост не вызывали такой шквал отчаянья как Беслан. Эти твари по факту добились своего...
В Ютубе есть более знаковые работы по этой теме "Беслан! Мужчины плачут!" и "Город Ангелов. Беслан". Без лишних слов, только Память...
Фильм дудя про Беслан туповатый и по своему пропагандистский.Дудь там что-то из себя корчит.
Как контентмэйкер на тубе замечу, что количество просмотров такой себе показатель, более правильный - это время просмотра твоего ролика, если среднее меньше 30%, то твой видос ни о чём, и популярен благодаря не содержанию, а раскрутке. Примерно так, не вдаваясь в подробности.
6.12.2019 12:06
Пацифист
У всех цели разные. У кого только память у другого желание понять и разобраться. Оба подхода имеют право на существование и критиковать какой либо из них, глупо.