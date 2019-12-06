YouTube назвал самые популярные ролики 2019 года в России

YouTube составил рейтинг самых просматриваемых роликов русскоязычного сегмента в 2019 году, пишет ТАСС.

Самой популярной стала пародия на мультфильм "Фиксики" от Сыендука под названием "Чинилы и большой секрет". Анимация собрала 25 млн просмотров и 609 тысяч лайков.

На втором месте трехчасовой фильм Юрия Дудя "Беслан. Помни". Видео набрало более 18 млн просмотров и 1 млн лайков. На третьем месте расположилось интервью певицы Билли Айлиш в передаче "Вечерний Ургант" – 15 млн просмотров и 765 тысяч лайков.

В топ самых популярных музыкальных клипов вошел Артур Пирожков с песнями "Зацепила" и "Алкоголичка", а на третьем месте расположился клип на песню Artik & Asti feat. Артем Качер – "Грустный дэнс".