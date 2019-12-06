Более 13 тысяч барнаульцев остались без отопления и горячей воды

Для устранения повреждения в районе дома № 187 по улице Г. Исакова на тепловой сети энергетики с 9 утра до 6 вечера ограничат подачу тепла, сообщает пресс-служба администрации.

Под отключение попадают 63 дома, три школы, пять детских садов и шесть административных зданий. Без тепла остались 13,2 тысячи жителей города.

Повреждение было обнаружено 5 декабря. Из-за благоприятных погодных условий (0...+1 градус по Цельсию) было решено проводить работы сейчас, чтобы отключение отопления не так сильно сказалось на горожанах.

С полным списком зданий, попавших под отключение, можно ознакомиться на карте.