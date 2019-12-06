Елена Малышева рассказала о скрытых свойствах аспирина

Телеведущая Елена Малышева рассказала о целебных свойствах аспирина и назвала болезни, от которых препарат защищает организм.

Основное свойство лекарства – противовоспалительное, но при этом известно еще о шести эффектах препарата.

Например, в малых количествах он может использоваться для профилактики сердечных приступов. Также аспирин препятствует возникновению тромбов, мешая тромбоцитам соединяться.

Лекарство можно применять для профилактики онкологических заболеваний. Его прием на 23% снижает риск развития рака яичников у женщин и при регулярном применении способен предотвратить рак кишечника.

Кроме того, аспирин способен уменьшить негативный эффект от загрязнения воздуха.