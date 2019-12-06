Елена Малышева рассказала о скрытых свойствах аспирина

Телеведущая Елена Малышева рассказала о целебных свойствах аспирина и назвала болезни, от которых препарат защищает организм.
Основное свойство лекарства – противовоспалительное, но при этом известно еще о шести эффектах препарата.
Например, в малых количествах он может использоваться для профилактики сердечных приступов. Также аспирин препятствует возникновению тромбов, мешая тромбоцитам соединяться.
Лекарство можно применять для профилактики онкологических заболеваний. Его прием на 23% снижает риск развития рака яичников у женщин и при регулярном применении способен предотвратить рак кишечника.
Кроме того, аспирин способен уменьшить негативный эффект от загрязнения воздуха.
Комментарии
выдержка из описания:
При длительном применении — головокружение, головная боль, шум в ушах, снижение остроты слуха, нарушение зрения, интерстициальный нефрит, преренальная азотемия с повышением уровня креатинина крови и гиперкальциемией, папиллярный некроз, острая почечная недостаточность, нефротический синдром, заболевания крови, асептический менингит, усиление симптомов застойной сердечной недостаточности, отеки, повышение уровня аминотрансфераз в крови.
11:48 внук мороз
Ежедневно принимаю, как профилактику от возникновению тромбов. Иначе инсульт.
6.12.2019 12:16
- гость - А можно бобровую струю