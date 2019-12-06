Кнопка не красная. Ядерный чемоданчик впервые показали в открытом виде

В эфире телеканала "Звезда" впервые показали фотографии открытого ядерного чемоданчика.

Как видно, кнопка "Пуск" не большая и не красная, как предполагали многие, а белого цвета и не больше остальных. Эксперт в студии уточнил, что чемодан всегда находится у офицера ВМФ, который 24 часа в сутки ждет неподалеку от Верховного главнокомандующего.

Ключ к пульту управления – некая флеш-карта, которая изготавливается индивидуально. От других подробностей специалист отказался, а также уточнил, что образец, представленный на фото, изготовлен 50 лет назад.