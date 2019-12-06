Кнопка не красная. Ядерный чемоданчик впервые показали в открытом виде

В эфире телеканала "Звезда" впервые показали фотографии открытого ядерного чемоданчика.
Как видно, кнопка "Пуск" не большая и не красная, как предполагали многие, а белого цвета и не больше остальных. Эксперт в студии уточнил, что чемодан всегда находится у офицера ВМФ, который 24 часа в сутки ждет неподалеку от Верховного главнокомандующего.
Ключ к пульту управления – некая флеш-карта, которая изготавливается индивидуально. От других подробностей специалист отказался, а также уточнил, что образец, представленный на фото, изготовлен 50 лет назад.
Комментарии
образец, представленный на фото, изготовлен 50 лет назад
а современный образец выполнен не на платформе айфона случай...
Ключ к пульту управления – некая флеш-карта...изготовлен 50 лет назад.
50 лет назад ни по какие флешкарты никто даже ещё и не знал так-то как-то.
Фейк блин это всё какойто.
а современный образец выполнен не на платформе айфона случай
Обижаете. Разумеется на андройде, а сам чемодан "маде ин чина"
С этим пещерным камнем Владимир Владимирович спит? Надо знать, что Бог не допустит ядерной войны, не для того он создавал землю, чтобы какой то дурак сжег ее ядерным пеплом.