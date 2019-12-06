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Кнопка не красная. Ядерный чемоданчик впервые показали в открытом виде

, ИА "Амител"
Инструменту, правда, уже 50 лет
Фото: нпоимпульс.рф

Фото: нпоимпульс.рф

В эфире телеканала "Звезда" впервые показали фотографии открытого ядерного чемоданчика. 

Как видно, кнопка "Пуск" не большая и не красная, как предполагали многие, а белого цвета и не больше остальных. Эксперт в студии уточнил, что чемодан всегда находится у офицера ВМФ, который 24 часа в сутки ждет неподалеку от Верховного главнокомандующего. 

Ключ к пульту управления – некая флеш-карта, которая изготавливается индивидуально. От других подробностей специалист отказался, а также уточнил, что образец, представленный на фото, изготовлен 50 лет назад. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

6.12.2019 12:12
- гость -

образец, представленный на фото, изготовлен 50 лет назад

а современный образец выполнен не на платформе айфона случай...

6.12.2019 12:33
месный

Ключ к пульту управления – некая флеш-карта...изготовлен 50 лет назад.


50 лет назад ни по какие флешкарты никто даже ещё и не знал так-то как-то.

Фейк блин это всё какойто.

6.12.2019 12:34
- гость -

а современный образец выполнен не на платформе айфона случай

Обижаете. Разумеется на андройде, а сам чемодан "маде ин чина"

6.12.2019 12:37
Гость

С этим пещерным камнем Владимир Владимирович спит? Надо знать, что Бог не допустит ядерной войны, не для того он создавал землю, чтобы какой то дурак сжег ее ядерным пеплом.

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