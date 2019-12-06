Кнопка не красная. Ядерный чемоданчик впервые показали в открытом виде

В эфире телеканала "Звезда" впервые показали фотографии открытого ядерного чемоданчика.
Как видно, кнопка "Пуск" не большая и не красная, как предполагали многие, а белого цвета и не больше остальных. Эксперт в студии уточнил, что чемодан всегда находится у офицера ВМФ, который 24 часа в сутки ждет неподалеку от Верховного главнокомандующего.
Ключ к пульту управления – некая флеш-карта, которая изготавливается индивидуально. От других подробностей специалист отказался, а также уточнил, что образец, представленный на фото, изготовлен 50 лет назад.
Комментарии
образец, представленный на фото, изготовлен 50 лет назад
а современный образец выполнен не на платформе айфона случай...
Ключ к пульту управления – некая флеш-карта...изготовлен 50 лет назад.
50 лет назад ни по какие флешкарты никто даже ещё и не знал так-то как-то.
Фейк блин это всё какойто.
а современный образец выполнен не на платформе айфона случай
Обижаете. Разумеется на андройде, а сам чемодан "маде ин чина"
С этим пещерным камнем Владимир Владимирович спит? Надо знать, что Бог не допустит ядерной войны, не для того он создавал землю, чтобы какой то дурак сжег ее ядерным пеплом.
Точняк,месный.И никаких первых в мире советских ноутбуков не было,которыми пользовались космонавты,работая в открытом космосе при строительстве первой в мире околоземной космической станции.Да и сама станция-то собиралась при помощи болтов,гаек и шайб.Впрочем,была ли она вообще эта станция?
6.12.2019 12:37
Гость
Если уж про дураков-разрушителей, то ядерное оружие изобрели не в России и даже не в СССР.
6.12.2019 13:03
- гость -
Одни слова. Покажите нам электронное ПЗУ производства СССР выпущенный до 1970 года. Такие устройства появились только в 80-х.