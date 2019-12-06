Бывший гендиректор "СтройГАЗа" рассказал, как сенатор Белоусов "похоронил" компанию

"СтройГАЗ" погубили транши на "покупку" места сенатора в верхней палате Федерального собрания для Сергея Белоусова. ИА "Банкфакс" получил в распоряжение аудиозапись с речью бывшего гендиректора компании Евгения Ледина с очередного заседания арбитража по делу о банкротстве. Он рассказал, что второй и третий сроки обошлись алтайской организации в сумму по 100 млн каждая. Они пошли на взятки и другие платежи.

Как уходили деньги из компании

Сергей Ледин рассказал: чтобы Белоусов стал сенатором в первый раз (декабрь 2008 года), "СтройгГАЗу" надо было заплатить 7 млн долларов, во второй раз – 100 млн рублей и столько же за третий срок. Скорее всего, последняя сумма была выведена с завода ЖБИ-100 и с цементного завода, так как в конце 2015 года "СтройГАЗ" не обладал достаточным запасом средств, полагает Ледин.

Транши шли на личные нужды, на взятки неким должностным лицам и на оплату второй части заработной платы топ-менеджеров компании.

Деньги из кассы Сергей Белоусов получал по временному расходному ордеру. Главбух предприятия Нина Данькова суммировала их за определенный период (один день или неделя) и формировала из них уже расходный кассовый ордер для "белой" бухгалтерии в качестве займа, выданного уже самому Ледину. В противном случае в "СтройГАЗе" образовалась бы недостача.

"Я за эти займы расписывался-расписывался, набиралась какая-то определенная сумма. Приходила Данькова и показывала мне временные ордера, а после их уничтожала. Но, думаю, уничтожила все же не все", – отметил Евгений Ледин.

Из-за того что Белоусов забирал деньги из компании, оттуда ушел предшественник Ледина – Виталий Дубинкин. Он возглавлял предприятие до 2015 года.

Евгений Ледин нарочно произнес эту речь на суде, потому что в ходе процесса велась протокольная аудиозапись, поэтому и решил высказаться начистоту. По словам бывшего гендиректора "СтройГАЗа", Сергей Белоусов якобы неоднократно пользовался деньгами предприятия в собственных целях.

Что еще знает Ледин

Евгений Ледин считает, что сенатор до сих пор уходит от уголовной ответственности только благодаря серьезным связям.

"Так, с завода ЖБИ сразу была изъята вся документация. Меня постоянно вызывали в городской отдел полиции, где она лежала пару лет. Сейчас ее уничтожили, а ЖБИ в результате банкротства опять вернулся в собственность семьи Белоусовых. Татьяна Борисовна выкупила его назад. Недавно произошла продажа цементного завода за 150 млн рублей. Хотя ранее мы отказались продавать долю за 1,5 млрд рублей".

Евгений Ледин: "Все эти активы уходят, а я остаюсь единственным поручителем. В отношении меня возбуждены уголовные дела по недостройке домов и прочее. Тем временем Белоусов, чтобы защитить себя и свою семью, начинает подавать иски на топ-менеджеров, которые в "СтройГАЗе" всегда были "пассажирами". Посмотрите на имущество этой семьи, они владеют площадью в 10 тысяч кв. м, которые принадлежали "СтройГАЗу".

Что сказал судья

Евгений Ледин сообщил судье, что не располагает необходимыми документами, которые бы подтвердили его слова, но они имеются в материалах уголовных дел.

Что произошло со "СтройГАЗом"

"СтройГАЗ" начал "рассыпаться" с 2016 года. Эксперты говорили, что виной всему слишком большой портфель госзаказов: непродуманные схемы строительства и оплаты работ вымыли оборотные средства из компании. В результате часть строек встала. В их числе Алтайский краевой туберкулезный диспансер, Художественный музей, а также несколько жилых домов.

Наибольшую активность в деле о банкротстве "СтройГАЗа" проявляет банк "Финсервис", несмотря на участие других крупных игроков (банки "Возрождение", ВТБ и ВТБ24, АО "Алтайкрайэнерго", МИФНС по крупнейшим налогоплательщикам Алтайского края и др.). Именно "Финсервису" удалось добиться банкротства Евгения Ледина, бывшему поручителем по кредиту, который банк выдал строительной компании.