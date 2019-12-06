Бывший гендиректор "СтройГАЗа" рассказал, как сенатор Белоусов "похоронил" компанию

"СтройГАЗ" погубили транши на "покупку" места сенатора в верхней палате Федерального собрания для Сергея Белоусова. ИА "Банкфакс" получил в распоряжение аудиозапись с речью бывшего гендиректора компании Евгения Ледина с очередного заседания арбитража по делу о банкротстве. Он рассказал, что второй и третий сроки обошлись алтайской организации в сумму по 100 млн каждая. Они пошли на взятки и другие платежи.
Как уходили деньги из компании
Сергей Ледин рассказал: чтобы Белоусов стал сенатором в первый раз (декабрь 2008 года), "СтройгГАЗу" надо было заплатить 7 млн долларов, во второй раз – 100 млн рублей и столько же за третий срок. Скорее всего, последняя сумма была выведена с завода ЖБИ-100 и с цементного завода, так как в конце 2015 года "СтройГАЗ" не обладал достаточным запасом средств, полагает Ледин.
Транши шли на личные нужды, на взятки неким должностным лицам и на оплату второй части заработной платы топ-менеджеров компании.
Деньги из кассы Сергей Белоусов получал по временному расходному ордеру. Главбух предприятия Нина Данькова суммировала их за определенный период (один день или неделя) и формировала из них уже расходный кассовый ордер для "белой" бухгалтерии в качестве займа, выданного уже самому Ледину. В противном случае в "СтройГАЗе" образовалась бы недостача.
"Я за эти займы расписывался-расписывался, набиралась какая-то определенная сумма. Приходила Данькова и показывала мне временные ордера, а после их уничтожала. Но, думаю, уничтожила все же не все", – отметил Евгений Ледин.
Из-за того что Белоусов забирал деньги из компании, оттуда ушел предшественник Ледина – Виталий Дубинкин. Он возглавлял предприятие до 2015 года.
Евгений Ледин нарочно произнес эту речь на суде, потому что в ходе процесса велась протокольная аудиозапись, поэтому и решил высказаться начистоту. По словам бывшего гендиректора "СтройГАЗа", Сергей Белоусов якобы неоднократно пользовался деньгами предприятия в собственных целях.
Что еще знает Ледин
Евгений Ледин считает, что сенатор до сих пор уходит от уголовной ответственности только благодаря серьезным связям.
"Так, с завода ЖБИ сразу была изъята вся документация. Меня постоянно вызывали в городской отдел полиции, где она лежала пару лет. Сейчас ее уничтожили, а ЖБИ в результате банкротства опять вернулся в собственность семьи Белоусовых. Татьяна Борисовна выкупила его назад. Недавно произошла продажа цементного завода за 150 млн рублей. Хотя ранее мы отказались продавать долю за 1,5 млрд рублей".
Евгений Ледин: "Все эти активы уходят, а я остаюсь единственным поручителем. В отношении меня возбуждены уголовные дела по недостройке домов и прочее. Тем временем Белоусов, чтобы защитить себя и свою семью, начинает подавать иски на топ-менеджеров, которые в "СтройГАЗе" всегда были "пассажирами". Посмотрите на имущество этой семьи, они владеют площадью в 10 тысяч кв. м, которые принадлежали "СтройГАЗу".
Что сказал судья
Евгений Ледин сообщил судье, что не располагает необходимыми документами, которые бы подтвердили его слова, но они имеются в материалах уголовных дел.
Что произошло со "СтройГАЗом"
"СтройГАЗ" начал "рассыпаться" с 2016 года. Эксперты говорили, что виной всему слишком большой портфель госзаказов: непродуманные схемы строительства и оплаты работ вымыли оборотные средства из компании. В результате часть строек встала. В их числе Алтайский краевой туберкулезный диспансер, Художественный музей, а также несколько жилых домов.
Наибольшую активность в деле о банкротстве "СтройГАЗа" проявляет банк "Финсервис", несмотря на участие других крупных игроков (банки "Возрождение", ВТБ и ВТБ24, АО "Алтайкрайэнерго", МИФНС по крупнейшим налогоплательщикам Алтайского края и др.). Именно "Финсервису" удалось добиться банкротства Евгения Ледина, бывшему поручителем по кредиту, который банк выдал строительной компании.
Комментарии
Теперь один из двух просто обязан отправиться на нары.
суммы не те, чтобы на нарах париться...
А вот Карлин сумел сам "трудоустроиться", или нет?
Спасибо деду за Победу
6.12.2019 12:41
- гость -
Спасибо деду за Победу
Деды за светлое будущее своих детей кровь проливали. А проср@ли это будущее такие как вы.