Движение пассажирского транспорта ограничили на алтайских трассах

Из-за штормового прогноза, перепада температур и дождя с мокрым снегом на алтайских трассах ограничено движение пассажирского транспорта.

"На автодорогах Бийск – Усятское – Соусканиха (с км 2+000 по 43+000), Бийск – Карабинка – граница с Республикой Алтай (с км 0+000 по 61+00), Бийск – Лесное – Амурское (с км 0+000 по 13+000), объявлено временное ограничение движения для пассажирского транспорта", – говорится в сообщении Минтранса.

Для ликвидации гололедных явлений на дорогах работает порядка 300 единиц техники. Дорожные службы находятся в режиме повышенной готовности.

Водителей просят быть аккуратными, соблюдать дистанцию и скоростной режим.