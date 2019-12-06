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Расчет по страховым взносам – что изменилось и чего ждать в 2020 году

, ИА "Амител"
Сдавать расчеты по страховым взносам в электронном виде придется большему числу организаций

Плательщики страховых взносов с численностью физических лиц, в пользу которых начислены выплаты и иные вознаграждения, за расчетный (отчетный) период выше 10 человек, а также вновь созданные (в том числе при реорганизации), обязаны представлять расчеты по страховым взносам в налоговый орган в электронной форме с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи по телекоммуникационным каналам связи. Данная норма установлена Федеральным законом от 29.09.2019 № 325-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации" и включает отчетность за 2019 год (за четвертый квартал расчет необходимо представить до 30 января 2020 года).

Кроме того, с 2020 года исключена обязанность адвоката представлять в налоговый орган одновременно с заявлением об освобождении от уплаты страховых взносов подтверждающие документы для реализации им права на освобождение от уплаты страховых взносов в фиксированном размере за периоды, в которых приостановлен статус адвоката.

Установлены и положения об определении суммы страховых взносов за неполный месяц плательщикам, имеющим право на освобождение от уплаты страховых взносов.

"Теперь за неполный месяц деятельности страховые взносы в фиксированном размере определяются пропорционально количеству календарных дней этого месяца, в течение которых осуществлялась соответствующая деятельность", – комментирует начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по Алтайскому краю Ирина Смирнова.
Также закон вводит обязательное условие о наличии открытого счета в банке у обособленного подразделения, созданного на территории Российской Федерации и наделенного полномочиями начислять и производить выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц.

 вашифинансы.рф                                                                       финграмота22.рф

Материалы разработаны в рамках проекта Министерства финансов Российской Федерации "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации" и государственной программы Алтайского края "Повышение уровня финансовой грамотности населения в Алтайском крае".

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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