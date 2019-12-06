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Депутаты Барнаула приняли бюджет-2020. Городу предстоит жить почти на 15 млрд рублей

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Большая часть расходов – традиционная социалка
Заседание БГД / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Заседание БГД / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В 2020 году Барнаул будет жить на 14,9 млрд рублей. Такой бюджет приняли депутаты городской Думы на заседании в пятницу, 6 декабря, передает корреспондент amic.ru из зала заседаний.

14 млрд 983 млн рублей – это расходы городской казны. Ее доходы запланированы в сумме 14 млрд 248 млн рублей. Дефицит составит 735 млн рублей.

По словам главы бюджетного комитета администрации Барнаула Надежды Тиньгаевой, после первого чтения бюджет прирос на 1,9 млрд рублей за счет средств федерального и краевого бюджетов.

"Бюджет остается социально направленным. Более двух третей расходов пойдет на образование, социальную поддержку населения, культуру и спорт. Более чем 1 млрд рублей будет направлено на увеличение оплаты труда бюджетников. Вырос объем средств на строительство детских садов на 606 млн рублей, строительство и ремонт дорог – на 224 млн рублей, строительство пристроя к школе во Власихе – 56 млн", – сказала Тиньгаева.

На погашение долгов администрации по решениям судов в 2020 году направят 269 млн рублей, в 2021-м – 219 миллионов, в 2022 году – 448 миллионов. По словам Тиньгаевой, администрация города обратится в правительство края за помощью в этом наболевшем вопросе.

За бюджет голосовали только единороссы. По словам главы фракции "Единая Россия" Вячеслава Перерядова, документ проработан досконально.

В КПРФ уже традиционно голосовали против, правда, на заседании было всего двое из трех коммунистов. Глава фракции Елена Хрусталева объяснила протест отсутствием денег в помощь молодым семьям на покупку жилья.

ЛДПР и "Справедливая Россия" от голосования воздержались. Либерал-демократ Алексей Скосырский пояснил, что в бюджете нужно было все-таки найти деньги на ремонт дорог и освещение в частном секторе, а также переселению из ветхого и аварийного жилья. Глава фракции СР Оксана Молодых тоже отметила проблему с переселением.

Но особенно жарким обсуждение бюджета не было, и его быстро приняли решением большинства.

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

6.12.2019 13:14
барнаулец

В 2020 году Барнаул будет ВЫЖИВАТЬ на такие деньги....

6.12.2019 13:14
АБОРИГЕН

Нищета.

6.12.2019 13:25
- гость -

В 2020 году Барнаул будет жить на 14,9 млрд рублей.

По информации ФБК (декабрь 2019 года), Аскер-заде владеет участком и домом в коттеджном посёлке «Жуковка-3» в Подмосковье, оценочной стоимостью 250 млн рублей. Она пользуется самолётом Bombardier Global 6000 и яхтой Sea & Us, общей оценочной стоимостью 8 млрд. рублей

В ходе расследования по делу Захарченко следователи обнаружили у офицера и членов его семьи 13 квартир, 14 машиномест в элитных районах Москвы, а также четыре автомобиля, слиток золота весом 500 грамм, часы Rolex и драгоценности, а также валюту, сумма которых в рублевом эквиваленте составляет 8,5 миллиардов рублей

Это что же получается, что если Аскер-заде раскулачить и одного полковника Захарченко, то на эти деньги Барнаул год жить может?

6.12.2019 13:47
- гость -

За семь месяцев 2019 года в Алтайском крае было собрано более 80 млрд рублей налогов и страховых взносов. Об этом 20 августа шла речь на встрече губернатора края Виктора Томенко с руководителем регионального УФНС Юрием Куриленко.

В 2020 году Барнаул будет жить на 14,9 млрд рублей.

В частности, на содержание и благоустройство территории жилых домов в 2020–2022 гг. в бюджете Москвы заложено 177,4 млрд руб., на благоустройство парков и озеленение – 18,6 млрд руб

6.12.2019 13:49
АБОРИГЕН

6.12.2019 13:25
- гость -
Раскулачить это не тот термин. Голозадая алкошня раскулачивал тех кто работал. Эти не работали, поэтому обычная уголовка за воровство в особо крупных размерах. Захарченко сидит, Костину по идее надо готовится, человек пожилой.

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