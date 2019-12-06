Депутаты Барнаула приняли бюджет-2020. Городу предстоит жить почти на 15 млрд рублей

В 2020 году Барнаул будет жить на 14,9 млрд рублей. Такой бюджет приняли депутаты городской Думы на заседании в пятницу, 6 декабря, передает корреспондент amic.ru из зала заседаний.

14 млрд 983 млн рублей – это расходы городской казны. Ее доходы запланированы в сумме 14 млрд 248 млн рублей. Дефицит составит 735 млн рублей.

По словам главы бюджетного комитета администрации Барнаула Надежды Тиньгаевой, после первого чтения бюджет прирос на 1,9 млрд рублей за счет средств федерального и краевого бюджетов.

"Бюджет остается социально направленным. Более двух третей расходов пойдет на образование, социальную поддержку населения, культуру и спорт. Более чем 1 млрд рублей будет направлено на увеличение оплаты труда бюджетников. Вырос объем средств на строительство детских садов на 606 млн рублей, строительство и ремонт дорог – на 224 млн рублей, строительство пристроя к школе во Власихе – 56 млн", – сказала Тиньгаева.

На погашение долгов администрации по решениям судов в 2020 году направят 269 млн рублей, в 2021-м – 219 миллионов, в 2022 году – 448 миллионов. По словам Тиньгаевой, администрация города обратится в правительство края за помощью в этом наболевшем вопросе.

За бюджет голосовали только единороссы. По словам главы фракции "Единая Россия" Вячеслава Перерядова, документ проработан досконально.

В КПРФ уже традиционно голосовали против, правда, на заседании было всего двое из трех коммунистов. Глава фракции Елена Хрусталева объяснила протест отсутствием денег в помощь молодым семьям на покупку жилья.

ЛДПР и "Справедливая Россия" от голосования воздержались. Либерал-демократ Алексей Скосырский пояснил, что в бюджете нужно было все-таки найти деньги на ремонт дорог и освещение в частном секторе, а также переселению из ветхого и аварийного жилья. Глава фракции СР Оксана Молодых тоже отметила проблему с переселением.

Но особенно жарким обсуждение бюджета не было, и его быстро приняли решением большинства.