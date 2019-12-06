Крупный склад с покрышками горит под Екатеринбургом

В поселке Большой Исток Свердловской области загорелся склад с резинотехническими изделиями. Произошло обрушение кровли здания, пишет ТАСС.
На месте происшествия развернут штаб пожаротушения. К складу выехала инженерно-техническая лаборатория, которая произведет замеры предельно-допустимой концентрации вредных веществ в воздухе. В МЧС сообщают, что существует вероятность распространения огня на соседний склад.
К тушению огня привлечены 45 человек личного состава и 15 единиц техники. Пожар локализован на площади 500 квадратных метров.
Информация о погибших и пострадавших пока не поступала. Подробности инцидента уточняются.
Комментарии
Горит страна каждый день. Уже сами покрышки просят майдана.
К складу выехала инженерно-техническая лаборатория, которая произведет замеры предельно-допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.
И что они собрались там намерять? Горячий дым от покрышек идёт вверх пока не остынет, а рядом с пожаром все показатели будут в норме.
6.12.2019 12:49
Гость
аминазин
Усё? Майдана не будет? ))