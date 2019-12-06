Мусорная реформа: российских регоператоров ждут масштабные проверки

Крупные проверки ждут региональных операторов России в связи с реализацией мусорной реформы. Об этом заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

По ее словам, будут проверены места утилизации и все элементы и структуры, которые имеют отношение к реформе мусорной отрасли. Кроме того, специалисты обратят внимание и на объекты рекультивации, сообщает ТАСС.

Реформа сейчас идет с трудом, есть как положительные, так и отрицательные результаты.

"Мы видим большое поле для работы, но также видим, что реформа идет. Уже меняется менталитет, теперь мы говорим про раздельный сбор как про что-то абсолютно необходимое. Мы поменяли целую парадигму существования", – пояснила Радионова.

Напомним, что мусорная реформа начала свою работу с 1 января 2019 года.