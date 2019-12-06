Достаём зонтики: Барнаул накрыло плюсовой температурой и дождем

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Теплый циклон принес дожди и ветер в Алтайский край в пятницу, 6 декабря.

Погода на улице такая, что впору доставать зонтики. Однако, как передают синоптики, уже к вечеру будет похолодание. В связи с неблагоприятными условиями в крае объявлено штормовое предупреждение. В ближайшие часы ожидается усиление ветра, местами порывы будут достигать 27 метров. На дорогах сильная гололедица, снежные заносы. Водителей просят быть аккуратными, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Из-за перепада температур на алтайских трассах также ограничено движение пассажирского транспорта.