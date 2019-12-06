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Новости

Российский корабль, попавший под санкции США, арестован в Сингапуре

, ИА "Амител"
На судне находятся 12 членов экипажа
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В Сингапуре арестован российский корабль "Севастополь", попавший под санкции США. Причиной задержания стал большой долг за стоянку. На борту находятся 12 человек.

Власти порта хотят добиться через суд разрешения продать российский корабль, сообщает РИА "Новости".

По словам представителя компании-судовладельца, судно пришло в порт с поломкой двигателя. Так как пароход под санкциями, никто из ремонтных компаний его чинить не брался, а те, что соглашались, выставляли гигантский ценник.

"Пытались привезти ремонтников из России, но власти Сингапура не пустили их на борт под разными предлогами. В итоге за стоянку судна образовался долг, и власти арестовали его", – рассказал он.

Еда и электричество у членов экипажа есть. Заседание суда назначено на 17 декабря. Власти порта надеются, что суд отдаст судно им. В таком случае "Севастополь" выйдет из-под санкций и его можно будет продать.

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Автор:
Екатерина Брагина редактор службы новостей 9231612657

Комментарии

6.12.2019 13:56
- гость -

очередной раз об расию вытерли ноги...

6.12.2019 14:03
- гость -

Ну что тут никто не будет писать о достижениях В.В.Путина в международной политике?

6.12.2019 14:15
Медведь-шатун

Затопить ....врагу не сдаётся наш гордый Варяг - продать мы его не желаем....

6.12.2019 14:21
- гость -

6.12.2019 14:15
Медведь-шатун

"Затопить ..."

Главное выбрать правильный момент! Уже арестовали - владельцу отказатьсяот него, экипаж вывести и когда последний член уйдёт с борта должно начаться резкое затопление. И пусть сами потом в порту это расхлебывают!

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