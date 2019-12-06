Российский корабль, попавший под санкции США, арестован в Сингапуре

В Сингапуре арестован российский корабль "Севастополь", попавший под санкции США. Причиной задержания стал большой долг за стоянку. На борту находятся 12 человек.

Власти порта хотят добиться через суд разрешения продать российский корабль, сообщает РИА "Новости".

По словам представителя компании-судовладельца, судно пришло в порт с поломкой двигателя. Так как пароход под санкциями, никто из ремонтных компаний его чинить не брался, а те, что соглашались, выставляли гигантский ценник.

"Пытались привезти ремонтников из России, но власти Сингапура не пустили их на борт под разными предлогами. В итоге за стоянку судна образовался долг, и власти арестовали его", – рассказал он.

Еда и электричество у членов экипажа есть. Заседание суда назначено на 17 декабря. Власти порта надеются, что суд отдаст судно им. В таком случае "Севастополь" выйдет из-под санкций и его можно будет продать.