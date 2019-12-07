Сотрудница прокуратуры стала победительницей конкурса "Миссис Барнаул 2019"

Работник прокуратуры города Барнаула Юлия Чиндяскина стала победительницей конкурса красоты "Миссис Барнаула 2019", который прошел 30 ноября в клубе Che Guevara. Организатором конкурса стало модельное агентство Татьяны Жилиной. Корона вице-миссис досталась Снежане Вензель. Третье место у владелицы автомоек Олеси Пикаловой. Кроме того, жюри конкурса вручало награды в категории "Миссис краса Барнаула". Победа единогласно была отдана певице и директору крупной международной компании Евгении Баклановой.
О том, как прошел конкурс красоты – смотрите в нашем фоторепортаже.
Комментарии
страшнее не было
06:13
По ойпи тебя вычислит. Эта может.
Мама дарагая ужость.
жесть. за что так Алтайский край?
На 8-ом фото нормальная.
Очевидно, самый главный конкурс был по толщине кошельков.
Кому и кобыла невеста
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