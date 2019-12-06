Можно, но осторожно! Трассы Алтайского края открыли для движения

На трассах Алтайского края сняли ограничения для движения общественного транспорта, сообщает Минтранс. Но на дорогах сохраняется высокий риск дорожно-транспортных происшествий из-за гололедицы.

Для движения утром 6 декабря из-за сильного гололеда были закрыты автодороги Бийск – Усятское – Соусканиха (с км 2+000 по 43+000), Бийск – Карабинка – граница с Республикой Алтай (с км 0+000 по 61+00), Бийск – Лесное – Амурское (с км 0+000 по 13+000).

На трассах продолжают работать дорожные службы, для борьбы с гололедом задействовано порядка 300 единиц техники.