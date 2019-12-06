Стало известно имя самой популярной кинозвезды 2019 года

Самой популярной кинозвездой 2019 года по версии киноресурса IMDb стала 30-летняя голливудская актриса Бри Ларсон.
Бри получила большую известность в картине "Комната" 2015 года, за роль которой получила премию "Оскар", пишет "Лента.ру".
В 2019 году Ларсон снялась в "Капитане Марвеле" из серии "Мстители", а также зритель наблюдал ее в фильме "Мстители: Финал".
На втором месте рейтинга расположилась звезда сериала "Пацаны", 25-летняя Эрин Мориарти, на третьем – Эмилия Кларк, которая сыграла роль Дейенерис Таргариен в сериале "Игра престолов".
В топовой десятке также находятся Наоми Скотт, Дакре Монтгомери, Закари Ливай, Киану Ривз, Роза Салазар, Марго Робби и Хоакин Феникс.
Комментарии
Не припоминаю
Кто все эти люди.....
а нормальной фотки не нашли? чо у нее башка по глаза обрезана?
6.12.2019 14:42
- гость -
Это у тебя башка....просит пирожка
АМИК, вы для кого пишете?
Вы посмотрите на эти не лица, а мУрла...
Что они говорят про список кинозвёзд: кто все эти люди...
Это они о Киану Ривзе! Ладно они последних работ могли не видеть, но Матрицу то смотрели все.
Или это они об Эмилии Кларк, Дейнерис из Игры Престолов. Не слышать об Игре престолов? Они где живут? Они вообще социальную жизнь ведут или тупо жрут, серут и спят?
Это ведь только за заканчивающийся 2019 год.Вообще по мне так Сандра Буллок ничего так.
Ммммм.... какие щёчки