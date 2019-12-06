Стало известно имя самой популярной кинозвезды 2019 года

Самой популярной кинозвездой 2019 года по версии киноресурса IMDb стала 30-летняя голливудская актриса Бри Ларсон.

Бри получила большую известность в картине "Комната" 2015 года, за роль которой получила премию "Оскар", пишет "Лента.ру".

В 2019 году Ларсон снялась в "Капитане Марвеле" из серии "Мстители", а также зритель наблюдал ее в фильме "Мстители: Финал".

На втором месте рейтинга расположилась звезда сериала "Пацаны", 25-летняя Эрин Мориарти, на третьем – Эмилия Кларк, которая сыграла роль Дейенерис Таргариен в сериале "Игра престолов".

В топовой десятке также находятся Наоми Скотт, Дакре Монтгомери, Закари Ливай, Киану Ривз, Роза Салазар, Марго Робби и Хоакин Феникс.