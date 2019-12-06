Неправильный выбор продуктов на завтрак может стать причиной плохого самочувствия

Немецкий диетолог Стефан Хиллеян рассказал о продуктах, которые не стоит есть на пустой желудок, сообщает РИА "Новости".

Он отметил, что ошибка в выборе пищи для завтрака может стать причиной недомогания в течение дня. Из утреннего рациона лучше исключить цитрусовые, так как их регулярное употребление натощак приводит к раздражению слизистой оболочки желудка. В худшем случае это приведет к гастриту. Этот продукт лучше заменить ягодами.

Под строгим запретом – помидоры. Они повышают кислотность желудка. Также слизистую раздражает кофе, и если очень хочется выпить чашечку бодрящего напитка с утра, то лучше добавить в него молоко.

В черный список утренней еды вошли булочки и газировка.