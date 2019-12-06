"Карловы Вары отдыхают": туроператоры будут отправлять туристов из Германии на Алтай

Туроператоров из Германии поразила природа и лечебная база санаториев Белокурихи, которая, по словам немцев, превышают возможности Европы. В течение четырех дней российские и зарубежные компании ездили по алтайским курортам, оценивали их инфраструктуру и местные достопримечательности. Теперь они будут разрабатывать туры на Алтай и продвигать продукты региональных операторов для немецких туристов.

Алтайский край вошел в восьмерку регионов, в которых во время тура побывали зарубежные и российские туроператоры. До приезда на Алтай они посетили Иркутскую область, Бурятию, Владивосток, Сахалин, Тюмень и Ханты-Мансийск.

"Регионы выбирал Ростуризм. Если раньше в такие информационные туры попадали в основном центральные регионы, потому что они больше всего были интересны иностранцам, то в этот раз выбрали Сибирь и Дальний Восток. Ваш регион интересен не только иностранцам, но и туроператорам из Москвы, Санкт-Петербурга, которые хотят продавать путевки на Алтай. Лично меня ваш регион привлекает с точки зрения детского туризма", – отметила Татьяна Козловская, организатор инфотура, гендиректор ассоциации московских туроператоров по внутреннему и въездному туризму "Мостурпул".

Алтайские турфирмы уже не первый год сотрудничают с иностранными и московскими операторами. На этот раз им удалось тесно пообщаться с немецкими партнерами из Штутгарта и Франкфурт-на-Майне. Они работают с русскоязычными европейскими туристами и хотят предлагать им туры на Алтай, рассказала Ирина Слесарева, руководитель турфирмы "Арго".

Участникам тура показали "Бирюзовую Катунь", санатории Белокурихи, игорную зону "Сибирская монета", а также туробъекты Алтайского и Советского районов. От поездки немецкие туроператоры остались под впечатлением.

"Я сам из Омска, но на Алтае никогда не был. И вот издалека, из Германии, мне удалось приехать и посмотреть ваш регион. Поражен. Поражен тем, что увидел: не только красотой природы, о которой много слышал, но и возможностями Алтая по приему туристов. То, что мы увидели в ваших санаториях, а увидели мы далеко не все, хочется сказать однозначно: Карловы Вары отдыхают (Карловы Вары – известный курорт в Чехии, – прим. ред.). У нас есть возможности привозить сюда туристов. И мы уверены, что обязательно появятся те, кто захочет поехать отдыхать на Алтай. Единственное, что пугает – расстояние. А в остальном – все-таки есть, за чем сюда ехать", – говорит Михаил Богер, руководитель туркомпании Russia Travels Reiseveranstalter (Германия).

По словам Богера, лечебная база в санаториях Белокурихи превышает возможности Европы.

6 декабря в Барнауле во время круглого стола Алтайтурцентр, Алтайская региональная ассоциация туризма (АРАТ), российские и зарубежные туроператоры подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере туризма. По словам Татьяны Козловской, в течение следующих двух недель они создадут программы, которые иностранные и московские партнеры смогут продвигать на своем рынке.

По данным краевого управления по туризму, ежегодно в Алтайский край приезжают более 2 млн людей. В регионе развивают лечебно-оздоровительный, культурно-познавательный, детский, активный, событийный, игорный виды туризма. В перспективе развития – горнолыжный, медицинский и экологический туризм.