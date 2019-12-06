Жена экс-главного полицейского Алтая вновь назначена министром спорта Крыма

Жена бывшего главного полицейского Алтайского края Ольга Торубарова вновь назначена на пост министра спорта Республики Крым, который она занимала с весны 2019 года. Соответствующий приказ подписал в пятницу, 6 декабря, глава республики Сергей Аксенов, который закончил формировать правительство региона после переизбрания на должность.

"Назначить Торубарову Ольгу Александровну на государственную должность Республики Крым – министра спорта Республики Крым на срок полномочий главы Республики Крым", – говорится в тексте указа от 6 декабря.

Ольга Торубарова стала одной из тех руководителей ведомств, кто сохранит свой пост в новом составе правительства.

Супруги Торубаровы ранее работали в Калужской области. Олег Торубаров возглавлял местное МВД, а его жена работала областным уполномоченным по правам ребенка. В 2013 году генерала перевели в Алтайский край. Его жена также переехала в регион осенью 2017 года. Для нее даже сделали отдельную должность, назначив на пост заместителем министра труда и социальной защиты Алтайского края, начальником управления по льготам, демографической и семейной политики. В 2018-м году Олег Торубаров стал главой МВД Крым, и его жена отправилась за ним. Однако вскоре их карьеры пошли в разные стороны. Олег Торубаров был отправлен в отставку и ушел на пенсию, а его жена продолжила возглавлять Министерство спорта.