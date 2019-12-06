Видео нападения российского хоккеиста НХЛ на бывшую жену появилось в интернете

Mash опубликовал видеозапись, на которой видно, как группа мужчин убегает с детьми на руках. Сообщается, что на записи зафиксирован момент кражи российским хоккеистом НХЛ Никитой Зайцевым дочерей у бывшей супруги Маргариты.
В компании со своим отцом он подкараулил женщину у подъезда и отнял двух дочерей, которым четыре и два года. На просьбы экс-супруги остановиться и крики девочек они не отреагировали. Няня попыталась отбить малышек, но ей порвали ухо.
Маргарита обратилась к правоохранителям, но пока, по информации издания, реакции не последовало. Также она пообщалась с адвокатами.
Зайцев после инцидента улетел в Канаду, а местоположение детей неизвестно.
Комментарии
Типичный желтопрессный заголовок.
Представлена одна точка зрения.
И есть другая: бывшая не давала отцу видеться с детьми, тянула деньги с хоккеиста, есть видео, где она употребляет наркотики в присутствии детей, есть видео секса с посторонним при детях.
Кроме того, не украл, а на полных правах родного отца взял детей к себе домой. В суде сейчас находится заявление Зайцева об определении места жительства детей.
Ещё раз для редагцыи: вы фильтруйте то, что печатаете, элементарно логику включайте, когда ваш редактор принимает решение ставить материал. Зачем вы провокационные заголовки фигачите?
Жизнь показала, что далеко не всегда мужики оказываются козлы. Бабы всё чаще оказываются ещё теми "козлихами". Притом уровень нравственного падения женщин гораздо выше чем у мужчин.