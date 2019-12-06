Видео нападения российского хоккеиста НХЛ на бывшую жену появилось в интернете

Mash опубликовал видеозапись, на которой видно, как группа мужчин убегает с детьми на руках. Сообщается, что на записи зафиксирован момент кражи российским хоккеистом НХЛ Никитой Зайцевым дочерей у бывшей супруги Маргариты.

В компании со своим отцом он подкараулил женщину у подъезда и отнял двух дочерей, которым четыре и два года. На просьбы экс-супруги остановиться и крики девочек они не отреагировали. Няня попыталась отбить малышек, но ей порвали ухо.

Маргарита обратилась к правоохранителям, но пока, по информации издания, реакции не последовало. Также она пообщалась с адвокатами.

Зайцев после инцидента улетел в Канаду, а местоположение детей неизвестно.