Сбербанк назвал самые популярные способы кражи денег с банковских карт

Мошенники часто звонят клиентам Сбербанка и представляются сотрудниками службы безопасности, покупателями или брокерами, сообщают "Известия".

Злоумышленники, представляясь сотрудниками службы безопасности, сообщают, что якобы выявили подозрительную операцию с картой, а затем просят назвать ее полные данные и код из СМС. При получении такого звонка клиентам рекомендуют максимально быстро прекратить диалог и не следовать инструкциям звонящего.

Если мошенник представляется покупателем, то предоставлять ему полные данные карты и код из СМС тоже нельзя – это обман.

Представляясь брокерами, аферисты обещают клиенту быстрый заработок и выгодные инвестиции. Как только человек переводит деньги – "агент" пропадает. В таких случаях стоит проверять лицензию организации на сайте ЦБ и принадлежность реквизитов: у настоящих брокеров они принадлежат юридическому лицу.