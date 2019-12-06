Частое окрашивание волос провоцирует развитие рака груди

Регулярное использование перманентной краски для волос и химических выпрямителей повышает риск развития рака молочной железы, сообщает РИА "Новости".

Специалисты из Национального института здоровья США проанализировали данные более 46 тысяч женщин, которые в 2003-2009 годах участвовали в исследовании, посвященном влиянию ген на вероятность развития рака молочной железы. У каждой из них близкая родственница страдала от этого заболевания, но сами испытуемые были здоровы.

Обнаружилось, что у женщин, которые регулярно использовали перманентную краску для волос, риск развития заболевания был на 9% выше, чем у остальных. Речь идет именно о красителях, в составе которых есть вещества, разрушающие эндокринную систему, и канцерогены, уточняет агентство. Химические выпрямители повышают этот показатель на 30%. В обоих случаях риск становился тем больше, чем чаще испытуемые пользовались этими средствами.