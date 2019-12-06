Частое окрашивание волос провоцирует развитие рака груди

Регулярное использование перманентной краски для волос и химических выпрямителей повышает риск развития рака молочной железы, сообщает РИА "Новости".
Специалисты из Национального института здоровья США проанализировали данные более 46 тысяч женщин, которые в 2003-2009 годах участвовали в исследовании, посвященном влиянию ген на вероятность развития рака молочной железы. У каждой из них близкая родственница страдала от этого заболевания, но сами испытуемые были здоровы.
Обнаружилось, что у женщин, которые регулярно использовали перманентную краску для волос, риск развития заболевания был на 9% выше, чем у остальных. Речь идет именно о красителях, в составе которых есть вещества, разрушающие эндокринную систему, и канцерогены, уточняет агентство. Химические выпрямители повышают этот показатель на 30%. В обоих случаях риск становился тем больше, чем чаще испытуемые пользовались этими средствами.
Комментарии
посвященном влиянию ген на вероятность развития рака молочной железы.
каких таки ген?
Частая чистка зубов наверное тоже. Вас уже читать нехочется из-за таких тем.