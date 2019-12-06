"Я должен был освободить проезд": Смертин объяснил, почему скрылся с места ДТП

Директор по региональной политике РФС и экс-капитан сборной России Алексей Смертин прокомментировал инцидент с ДТП. 18 ноября он выезжал с парковки и задел чужой автомобиль. После того как он осмотрел обе машины, уехал.

"Я сразу вышел из машины и посмотрел, какие повреждения, к слову, на глаз их вообще не было. Так как это случилось у шлагбаума, и я перекрывал выезд и въезд всем автомобилям, а видимого ущерба не было, то по закону я должен был освободить проезд", – сказал Алексей Смертин "Чемпионату".

Кроме того, бывший футболист знал, кому принадлежит "пострадавший" автомобиль. Когда водитель вышел на связь, то сказал, что претензий не имеет.

Через две недели Смертин все-таки получил уведомление, что должен выплатить почти 300 тысяч рублей компенсации за поврежденную машину. Кроме того, он даже не уверен, что "ударил" автомобиль на такую крупную сумму.

"Мне был предоставлен только предварительный ремонтный заказ и сам счет, но никакой фактуры, за что я должен заплатить, по сей день мне предоставлено не было. Мне даже не предложили приехать и лично осмотреть, какой ущерб был причинен", – говорит Алексей Смертин.

Также футболист может лишиться прав на полгода или "загреметь" на 15 суток.