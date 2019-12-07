Лидер по выгоде: что дает бизнесу новая линейка пакетов услуг ВТБ

Наибольшую популярность среди новых клиентов банка получил пакет услуг "На старте", который был разработан банком ВТБ с целью поддержки среднего и малого предпринимательства. В рамках этого пакета предпринимателям, не имеющим в банке расчетных счетов, без взимания комиссии предоставляются открытие и ведение расчетного счета в рублях сроком до 12 месяцев, дистанционное банковское обслуживание, неограниченное количество внутрибанковских переводов, а также до пяти внешних платежей.
"Высокой востребованности новой линейки пакетов РКО среди клиентов нам удалось достичь благодаря пониманию потребностей реального бизнеса, – отметил руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко. – Важно, что разработанные продукты высоко оценили и независимые эксперты. Результаты исследований аналитического агентства MarksWebb за третий квартал 2019 года подтвердили, что ВТБ лидирует по показателю выгодности обслуживания для микро- и малых компаний отраслей торговли и сервиса. Наша стратегическая задача – стать для клиента финансовым партнером первого выбора, который предлагает все, что необходимо бизнесу. Новая линейка пакетов РКО – важный шаг на пути к этой цели".
ВТБ внедрил новые продукты РКО для среднего и малого бизнеса в августе 2019 года. В линейку ВТБ вошли четыре пакета услуг: "На старте", "Самое важное", "Все включено" и "Большие обороты", которые дают возможность предпринимателям выбирать оптимальный вариант в зависимости от масштаба и задач бизнеса.
Финансовые продукты содержат полный перечень необходимых банковских сервисов для клиентов. Кроме того, пакеты услуг "Все включено" и "Большие обороты" можно расширить дополнительными опциями: "Платежи плюс", "Персональные переводы", "Выдача наличных", "Касса плюс" и "ВЭД", комбинируя их под свои потребности.
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Банки - зло