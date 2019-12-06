Более 6,4 га парков Барнаула хотят вырубить под застройку

Парк им. Ленина на ул. Антона Петрова и зеленую зону на ул. Юрина застроят спорткомплексами. Два объекта Министерство спорта Алтайского края вынесло на утверждение градостроительного совета Барнаула, объяснив, что финансирование поступит из федерального бюджета в рамках нацпроекта "Спорт – норма жизни". Под один из них потребуется вырубить 350 деревьев.

Заказчик с федеральными деньгами

На градсовете 5 декабря 2019 года Минспорт представил эскизный проект спортивно-оздоровительного комплекса по адресу ул. Антона Петрова, 221ж. Очевидно, что проект готовился давно. По данным кадастровой карты, земля парка уже имеет статус "Земли поселений (земли населенных пунктов). Спортивно-зрелищные здания, сооружения, комплексы, в том числе плавательные бассейны со стационарными трибунами".

Разработчик эскиза "Альфа-проект" представил сооружение утилитарной архитектуры: коробка из сэндвич-панелей.

Участвовавший в обсуждении член градостроительного совета Алексей Квасов рассказал amic.ru, что большинство коллег были против предстоящей застройки в парке. Но заказчик упирал на то, что все законно, земля используется по назначению. Впрочем, администрация города сетовала, что не хотят шума и народного гнева.

"Ставить типовые коробки вместо части парка недопустимо. Я голосовал против, – подчеркнул Квасов. – Пугает, что никто даже не пытается найти решения по тактичному размещению спорткомплекса в городе. Нам не предоставили расчетов, а нужен ли он на Антона Петрова. Ощущение, что у государства просто есть деньги, есть бизнесмен, который хочет освоить суммы и воткнуть самую дешевую коробку, и не важно куда и как".

Присутствовавший на градсовете архитектор Александр Деринг рассказал, что заказчику предложили переместить объект на соседнюю территорию – в жилой комплекс на углу А. Петрова и Малахова. Там уже есть заложенное капитальное здание спортивного клуба и его можно адаптировать под новые требования. Однако заказчика такой вариант не устроил.

"Я считаю, администрация должна изъять эту землю и вернуть в состав парка. А застройщику следует подыскать другой участок, соответствующий предлагаемой коробке", – подчеркнул Квасов.

Где еще хотят строить

На градсовет выносили еще один спортивный объект – такое же здание на ул. Юрина, 197. Площадь участка около 10 га. "Это тоже часть зеленой зоны, но строительство там не так критично. В этом месте уже мало деревьев, и если отнести здания ближе к ул. 2-й Северо-Западной, то урон будет минимальным", – отметил Квасов. Это предложение Минспорта градсовет одобрил.

"Рядом с участками парков, которые выбраны под застройку, есть пустыри. Да, по-хорошему, там нужно высаживать деревья, но я даже допускаю, что у администрации города на это нет денег. Строить надо там, где лысо. Например, на Власихинской, 160, есть пустырь, где спорткомплекс был бы уместен и для его строительства не нужно вырубать деревья. Рядом, кстати, планируют поликлинику. Здесь могла бы получиться территория здоровья. Уверен, таких участков в городе много", – продолжает Алексей Квасов.

Угрожающий размах

Барнаульский парк им. Ленина – один из самых пострадавших в результате застройки. От территории, которая была указана в генеральном плане города 1980 года, откусили 77%. И, похоже, процесс продолжается. Публичная кадастровая карта наглядно демонстрирует, что под застройку уже отдана вся его земля вдоль Антона Петрова. Всего 6,4 гектара.



Александр Деринг отметил, что градсовет проголосовал против работ в парке им. Ленина и советовал администрации города забрать эту землю. "Но наше решение носит рекомендательный характер. Это значит, что заказчик может продолжить работу по реализации проекта", – подчеркнул архитектор.

Между тем проблема вырубки немногочисленных барнаульских парков уже вылилась в общественный протест. Экологи и простые граждане требуют, чтобы оставшимся зеленым территориям присвоили статус, который бы защитил их от вырубки и строительства.

Минспорт предложил построить объект на территории парка после серии митингов за сквер на площади Сахарова. Напомним, правительство края предложило участок на углу ул. Молодежной и пр. Строителей под гостиницу Radisson. Инвестиции в объект должны были составить 2 млрд рублей.

Однако губернатор региона Виктор Томенко на экстренном заседании 2 ноября подчеркнул, что общественность не одобрила решение, сквер нужно сохранить, а для гостиницы подобрать другой участок.