Ночью -15, днем +3: какая погода ждет жителей Алтайского края в ближайшие дни

В Алтайском крае на ближайшие дни синоптики передают плюсовую температуру днем, а также ветер, снег и гололед. В ночные часы возможно понижение до -15.

7 декабря на регион обрушится снегопад, по западу местами очень сильный. Температура воздуха составит ночью -5...-10°С, местами до -15°С, днем до +3 градусов. На дорогах сильная гололедица, сообщает Алтайский ЦГМС.

В Барнауле также мокрый снег, гололед, ветер юго-западный, 15-20 м/с. Столбики термометра покажут ночью до -10°С, днем -1...+1°С.

В воскресенье, 8 декабря, в районах Алтайского края ожидается небольшой, местами умеренный, по востоку и югу местами сильный снег, метели, гололедные явления. Температура днем будет варьироваться от -2 до +3 градусов, ночью – от-1 до -6 градусов.

В Барнауле тоже будет снежно, ветрено и скользко. Ночью температура воздуха составит до -3 градусов, а днем до +2°С.

В понедельник, 9 декабря, в регионе местами будет морозно, ночью – до -15 градусов. Днем снова потеплеет до +2°С. В отдельных районах возможен небольшой снег.

Барнаульцев новая рабочая неделя встретит небольшим снегом и гололедом. В ночные часы температура будет -3...-5°С, днем -1...+1. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.