Прокуратура недовольна решением суда по делу о растратах на ФНПЦ "Алтай"

Прокуратура намерена обжаловать решение Бийского городского суда по делу о растрате государственных денег, где одним из фигурантов выступает депутат АКЗС Ирина Теплова, пишет "БР".

Согласно приговору Теплова и первый заместитель ФНПЦ "Алтай" Андрей Литвинов признаны виновными. Им было назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно и штраф по 1 млн рублей на каждого.

В суд поступило представление со стороны прокуратуры, где сказано, что по мнению ведомства, судья необоснованно применил 73 статью УК и назначил подсудимым условные сроки.

Кроме того, адвокаты осужденных также подали апелляционные жалобы. Они намерены доказать невиновность осужденных в Алтайском краевом суде.