Огненная вереница: крупный пожар произошел на Алтае

Фото: izvestiy-kamen.ru

Крупный пожар произошел 5 декабря в Камне-на-Оби на улице Молодежной. Выгорели надворные постройки на площади 90 кв.м. Пострадавших и погибших нет.

"На момент прибытия первого подразделения одноэтажные деревянные надворные постройки горели открытым огнем. На место происшествия также выезжали полиция, газовая служба и электрики", – сообщили amic.ru в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Вызов на пульт управления пожарным поступил в 17:41. Ликвидировано открытое горение в 18:00. На пожар выезжали три автоцистерны с водой и восемь человек личного состава.

Как пишут "Каменские известия", огонь очень быстро распространялся с одного здания на другое, активно горели крыши, покрытые рубероидом. К счастью, его удалось задержать и обезопасить соседние строения.

По предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.