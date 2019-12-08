700 миллионов рублей не поступили в налоговый орган Алтайского края

Подводя итоги имущественной кампании, УФНС России по Алтайскому краю отмечает, что большая часть налоговых обязательств исполнена своевременно. Всего с территории региона налоговыми органами исчислено 3,5 млрд рублей имущественных налогов. Транспортный налог должны были заплатить 513 тысяч владельцев, имущественный — 950 тысяч человек, земельный налог — 779 тысяч граждан.
На контрольную дату 2 декабря 2019 года в региональный и местный бюджеты поступило 2,8 млрд рублей имущественных налогов. Из них 1,5 млрд транспортного налога, 562 млн рублей земельного и 704 млн рублей налога на имущество.
Как пояснила начальник отдела налогообложения имущества краевого Управления Елена Колоскова, некоторые налоговые обязательства еще уточняются, у них будет обозначен срок немного позже. Налоговый орган рассчитывает, что до конца года и те, кто по каким-то причинам не успел своевременно заплатить налоги, сделают это.
В настоящее время непогашенные суммы налогов переходят в категорию задолженность, за каждый календарный день просрочки рассчитываются пени на сумму задолженности в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ – это 6,5% годовых. Суммы задолженности отражаются на портале Госуслуги, где доступна их оплата онлайн. Квитанцию на уплату задолженности можно также получить в любом ближайшем Многофункциональном центре по оказанию госуслуг (МФЦ "Ваши документы").
Налоговые органы края объявили акцию "В новый год без долгов" и напоминают, что непогашенная задолженность является основанием для обращения за ее взысканием в службу судебных приставов, которые имеют право ограничить выезд должника за пределы России. В ходе исполнительного производства налагается запрет на отчуждение имущества – должник не сможет продать свой автомобиль или недвижимость, блокируются и банковские счета. Новогодний отпуск для неплательщика может оказаться под угрозой срыва.
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Материалы разработаны в рамках проекта Министерства финансов Российской Федерации "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации" и государственной программы Алтайского края "Повышение уровня финансовой грамотности населения в Алтайском крае".
Комментарии
Многие не оплачивают, потому что не приходят квитанции. Особенно пенсионеры. А в очередях толкаться в налоговой нет желания.