Бесплатный дизайн проект и -20% на все: Kerama Marazzi начинает дарить подарки

Срочная информация для жителей Барнаула – Дед Мороз пропал! Значит, Новый год отменяется?
Куда пропал Дед Мороз и где его искать?
Последний раз он был замечен недалеко от магазина Kerama Marazzi. Он выбирает там подарки на Новый год? Но почему именно в Kerama Marazzi? Давайте отправимся за волшебником вместе!
С 14 по 18 декабря 2019 года во всех фирменных магазинах Kerama MarazziI скидки на всю керамическую плитку и сантехнику – 20%.
Теперь понятно, почему Дед Мороз именно в Kerama Marazzi! Торопитесь, пока он все не раскупил!
Керамическая плитка "Монфорте"
Цена: от 2 462 руб./м²
Цена со скидкой: от 1 970 руб./м²
Тумба Plaza Classic (артикул PL.C.80.1+1/WHT)
Цена: 47 895 рублей
Цена со скидкой: 38 316 рублей
Керамическая плитка "Диагональ"
Цена: от 1 682 руб./м²
Цена со скидкой: от 1261 руб./м²
Подвесная тумба Plaza Modern (артикул PL.M.80.1/WHT)
Цена: 22 248 рублей
Цена со скидкой: 17 799 рублей
Керамическая плитка "Ауленсия"
Цена: от 845 руб./м²
Цена со скидкой: от 676 руб./м²
Подвесная тумба Plaza Modern (артикул PL.M.120.3/OAK.O)
Цена: 32 857 рублей
Цена со скидкой: 26 286 рублей
Панель с зеркалом 60 см (артикул Mi.60)
Цена: 11 653 рубля
Цена со скидкой: 9 323 рубля
Керамическая плитка "Ретиро"
Цена: от 1092 руб./м²
Цена со скидкой: от 874 руб./м²
Подвесная тумба Plaza Modern (артикул PL.M.80.2/WHT)
Цена: 26 471 рубль
Цена со скидкой: 21 177 рублей
Панель с зеркалом 80 см (артикул Mi.80)
Цена: 12 731 рубль
Цена со скидкой: 10 185 рублей
Подвесная тумба Plaza Next (артикул PL.N.100.02/BLK.M)
Цена: 12 875 рублей
Цена со скидкой: 10 300 рублей
Керамическая плитка "Раваль"
Цена: от 1 631 руб./м²
Цена со скидкой: от 874 руб./м²
Подвесная тумба Canaletto (артикул CN.60)
Цена: 22 657 рублей
Цена со скидкой: 18 126 рублей
Керамическая плитка "Марсо"
Цена: от 1 864 руб./м²
Цена со скидкой: от 1 491 руб./м²
Раковина Canaletto (артикул CN.wb.40)
Цена: 5 238 рублей
Цена со скидкой: 4 190 рублей
Керамическая плитка "Летний сад"
Цена: от 692 руб./м²
Цена со скидкой: от 534 руб./м²
Пенал Buongiorno 120 см (артикул BG.120.2/WHT.UK)
Цена: 14 386 рублей
Цена со скидкой: 11 509 рублей
Тумба Buongiorno (артикул BG.100.1\OAK)
Цена: 14 818 рублей
Цена со скидкой: 11 855 рублей
Керамическая плитка "Монпарнас"
Цена: от 1252 руб./м²
Цена со скидкой: от 1002 руб./м²
В фирменных магазинах Kerama Marazzi каждому покупателю бесплатно сделают дизайн-проект с керамической плиткой, мебелью и сантехникой.
Тысячи видов плиток, керамического гранита, мозаики и декоративных элементов Kerama Marazzi решат самую смелую задумку. Здесь каждый найдет свой стиль: от сдержанного до яркого, от классики до хай-тека, от Швеции до тропиков. С каждым годом компания повышает качество продукции и разрабатывает необычные дизайны с единственной целью – улучшить качество жизни каждого человека.
Фирменный магазин Kerama Marazzi
г. Барнаул, ул. Малахова, 94б
Телефон: 8 (3852) 27-10-97
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Комментарии
Дед мороз конечно сраматной. Лысый с ирокезом. Тьфу.