Замглавы Заринска покинула свой пост после обнародования подробностей ее личной жизни

Председатель комитета по экономике и управлению муниципальным имуществом города Заринска Елена Алмазова ушла в отставку, сообщила газета "Наш город Заринск". Сначала чиновница рассказала об этом узкому кругу лиц, а затем информация подтвердилась.
Примечательно, что решение об уходе чиновница приняла после того, как отделение ЛДПР обратило внимание на то, что она живет в гражданском браке с местным депутатом Александром Лаговским, который долгое время курировал сферу ЖКХ, а после увольнения стал владельцем бывшего муниципального предприятия ООО "ЖКУ" с балансом более 80 млн рублей.
Претензия состоит в том, что Алмазова не уведомила главу города Заринска о личной заинтересованности и тем самым не предотвратила конфликт интересов. По словам представителя ЛДПР, мэрия проигнорировала требование об устранении нарушения и лишении чиновницы должности.
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