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Сеть АЗС "Газпромнефть" расширяет свое присутствие на Алтае

, ИА "Амител"
В регионе открылась 34-я автозаправочная станция сети. В 2020-м году начнут работу еще четыре

Новая автозаправочная станция сети "Газпромнефть" открылась в Барнауле 5 декабря 2019 года на улице Загородной, 119. Водители могут заправиться АИ-92, АИ-95, премиальным G-Drive 95, улучшенным "Дизелем Опти", а также сжиженным углеводородным газом (СУГ). Все топливо поставляется с Омского нефтеперерабатывающего завода "Газпромнефть".

Станция работает по системе пост-оплаты: клиенты сначала заправляют автомобили, а затем оплачивают топливо наличными или банковской картой. Благодаря этому время пребывания на АЗС сокращается вдвое. Для удобства клиентов на АЗС размещены три заправочных островка и дополнительный островок СУГ. На станции доступны дополнительные сервисы, водители могут воспользоваться услугами заправщика, бесплатным Wi-Fi, подкачать шины, помыть стекла и фары автомобиля, приобрести товары в дорогу – в магазине их более полутора тысяч наименований. На АЗС работает фирменное Drive Cafe, где можно купить свежую выпечку и натуральный кофе, рецепт которого можно настроить по своему вкусу в мобильном приложении сети АЗС "Газпромнефть".

На всех станциях сети "Газпромнефть" действует программа лояльности "Нам по пути". Ее участники получают бонусы, которыми можно расплачиваться за топливо и сопутствующие товары на станциях сети "Газпромнефть" по всей стране.

Проложить путь до ближайшей станции можно на сайте www.gpnbonus.ru или в мобильном приложении "Сеть АЗС Газпромнефть", доступном для Android и iOS.

Сеть АЗС "Газпромнефть" насчитывает свыше 1400 станций в России и странах СНГ. Широкая география сети АЗС "Газпромнефть" и выгодное местоположение Омского, Московского и Ярославского нефтеперерабатывающих заводов обеспечивают лидирующие позиции сети АЗС "Газпромнефть" на розничном рынке Западной Сибири и центральной части России.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

9.12.2019 08:06
1

Ага - новость блин. Реконструировали существующую газпромовскую заправку и преподносят как новую, клоуны блин.

9.12.2019 08:33
Россиянин

На газпроме газ появился? Почём?

9.12.2019 08:42
АБОРИГЕН

Объясните лучше почему у той же сети в Казахстане бензин почти в два раза дешевле?

9.12.2019 08:55
- гость -

9.12.2019 08:42
АБОРИГЕН
Потому что в Казахстане другие налоги и акцизы.

9.12.2019 09:08
- гость -

Объясните лучше почему ни одна новость без аборигенов не обходится. Неужто на зарплате?

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