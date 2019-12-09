Сахарова вновь перекрыли из-за елки. Нужно ли ее перенести в другое место Барнаула?

Площадь Сахарова в Барнауле закрыли для движения автомобилей почти на полтора месяца. Сейчас там устанавливают главную елку и снежный городок, где в праздники наверняка будет проводить время большая часть горожан, уставших от одних и тех же фильмов по телевизору и салатов оливье. При этом многие автомобилисты не один год жалуются, что из-за перекрытой площади в центре города возникают пробки. В качестве альтернативы они предлагают перенести снежный городок на пешеходную улицу Мало-Тобольскую. Тем более что на прошлой неделе рядом открыли новое здание Старого базара и теперь можно не только покататься на горке, но и купить пирожков, апельсинчиков или полкило мяса. Разбираемся, где все-таки должна стоять главная елка города.

Площадь Сахарова – лучшее место для елки

Сахарова – самая универсальная площадь, пожалуй, единственная в центре города, где можно проводить культурные и массовые мероприятия. Ее возводили на пустыре специально для проведения концертов, митингов и первомайских шествий. Уже через несколько лет рядом появился Дворец зрелищ и спорта, Алтайский краевой театр драмы с широкой парадной лестницей, ведущей к площади Советов и проспекту Ленина. За долгие годы площадь пережила не один новогодний городок, ярмарку меда, митинг и день рождения Барнаула. Ежегодно из Алтайского края уезжает 40 тысяч человек, а вот елка не хочет менять прописку. Правда, в городе нет ни одной другой площади, где можно было бы собрать одновременно до 50 тысяч человек, установить огромную сцену, не перекрывая важные транспортные артерии города. Ни один автобус или троллейбус по Сахарова не проезжает, а локаут для автомобилей на полтора месяца вряд ли должен быть ключевым аргументом для переноса городских праздников в другую точку Барнаула.

Власти не раз экспериментировали с площадками для мероприятий, перенося концерты в другие места. Например, День города в 2006 году проходил на площади у Речного вокзала, а в 2008-м – на площади Свободы. Оба эксперимента оказались неудачными. Жители жаловались на перекрытый проспект Ленина, и что добраться до места проведения праздника им было сложнее, чем обойтись без бокала шампанского в новогоднюю ночь. Перенести снежный городок на другую площадку планировали также несколько лет назад, причем тему поднимали все предыдущие мэры Барнаула. Среди возможных вариантов рассматривали парки "Лесная сказка", "Центральный" и "Арлекино". Однако убрать городок из центра столицы края все равно что отмечать Новый год в квартире, где нет телевизора. Вроде тот же праздник, но атмосфера не та. В театре драмы, например, весь декабрь проходят губернаторские елки, куда приезжают дети со всего края, многие из которых вообще бывают в Барнауле впервые. Для них двойной праздник: тут тебе рядом елка с ледяными фигурками, горками и гирляндами. Для тех, кто не хочет специально ехать в центр города, в районах и парках также устанавливают елку с горками. Причем такая практика существует во всех крупных городах России. Барнаул – не исключение.

Известный городской общественник, представитель "Гражданского патруля" в Алтайском крае Игорь Берг уверен, что лучше места, чем Сахарова, не найти. А пробки в Барнауле были, есть и будут при любых мэрах города.

"Был уже неудачный пример с площадью Свободы, ничего хорошего из этого не вышло. На нашем Арбате тоже места мало. Касаемо автомобилистов, то на пробки в городе перекрытие площади влияет незначительно. Пробки в центре постоянны и при открытом движении на Сахарова. Здесь ездит очень мало машин. И в будние дни, и в праздники ничего не меняется. Надо понимать, что проблема пробок будет возникать перед новогодними праздниками всегда и в любом городе", – резюмирует Игорь Берг.

Елку поставить на Мало-Тобольскую. Для чего-то же ее строили

Пока на площади Сахарова не построили гостиницу, новый корпус университета из трех букв, елка на площади выглядит как ложка борща в огромной 20-литровой кастрюле. Уж слишком большая площадь, чтобы перекрывать ее ради трех горок и искусственной ели. Снежный городок легко бы мог разместиться на пешеходной улице Мало-Тобольской, отремонтированной за 40 миллионов в 2017 году. Власти тогда заявляли, что барнаульский Арбат строили как раз для проведения массовых мероприятий. Хотя для многих открытие улицы воспринималось исключительно как освоение федеральных бюджетных средств. По ней разок прошлись экс-губернатор края Александр Карлин и глава Барнаула Сергей Дугин, пообещав народу уличных музыкантов, художников и праздник. Успешным местом для прогулок (в отличие от новой лестницы и набережной) Мало-Тобольская не стала. Власти города ежегодно занимаются любимым хобби, пересаживая деревья на улице, а после открытия Старого базара она вновь превратилась в место, где торгуют пирожками или шапками.

Как отмечает автор телеграм-канала "Барнаульский нытик" Игорь Янцен, проект туркластера Барнаула провалился и нужно в будущем переосмысливать всю концепцию центра города. Начать можно с благоустройства улицы Мерзликина, которую необходимо переделать в пешеходную. В отличие от Мало-Тобольской, здесь рядом кафе, культурные заведения, спортивные объекты.

"На площади Сахарова много бесполезного асфальта, при этом со стороны Дворца спорта ходить пешеходам, по сути, негде. Если сделать грамотно, то и не надо будет перекрывать проезд полностью на долгое время, саму елку можно и к театру перенести. Но сейчас не понятно, что будет дальше с самой площадью, слишком много предлагается проектов на этом месте. От одного, кажется, отбились, но их там еще очередь. Все это должно сочетаться с транспортной реформой, ориентацией на современные виды транспорта", – сообщил он.

Однако в пользу барнаульского Арбата, как пристанища для елок, палок, концертов и других городских "движух", говорит важный аргумент. Городок на Сахарова обходится городскому бюджету почти в 9 миллионов рублей и его строят фактически ради всего двух недель. Елку демонтируют сразу после новогодних каникул. Если перенести городок на Мало-Тобольскую, то горки и фигурки могли бы там простоять до самой весны. По этой же схеме на барнаульском Арбате можно проводить ярмарки меда, сыра, мяса и всего того, чем богат Алтай. По информации amic.ru, краевые власти обсуждали с мэрией перенос городка на аллею Ветеранов еще в прошлом году. Для многих это казалось идеальным вариантом: самый центр города, рядом много общественных заведений, удобная транспортная развязка. Однако в мэрии на перенос не согласились, сославшись на мнение самих горожан.

"Как показало голосование, большинство жителей города высказались за сохранение елки на Сахарова. Наша задача – прислушиваться к мнению горожан", – пояснили в пресс-службе мэрии Барнаула amic.ru почему елка не переезжает.

Сахарова вообще нужно перекрыть навсегда

Еще один вариант, и он самый невероятный (автомобилисты, не спешите кидать в автора чем-нибудь), – избавить Сахарова от машин навсегда. Понятно, что речь идет только о территории от Драмтеатра до бассейна "Обь", где можно провести ремонт фонтана, сделать современные скамейки, другие элементы благоустройства.

Городские власти должны в таком случае сами изменить приоритет в пользу пешеходов и общественного транспорта, который деградирует с каждым годом. В Барнауле более 220 тысяч автомобилей, для их водителей ежегодно строят парковки, дороги на 1,6 миллиарда. Пешеходы же обделены вниманием. В Барнауле нет общественных пространств, парков и территорий (даже в центре). По словам руководителя сообщества "Шпиль" Егора Галкина, если выбирать этот не очевидный путь, то нужно сделать улицу Мерзликина тоже пешеходной.

"Понимаю, что сейчас довольно сложно это реализовать на постоянной основе, но на несколько месяцев летом и зимой – вполне возможно. Сделав эти улицы пешеходными, у жителей появится комфортное городское пространство, а мелкий бизнес сможет на этом заработать, разместив там небольшие павильоны и, как следствие, город получит больше налоговых поступлений. Все в выигрыше. Причем такой тактический урбанизм используют у нас в Барнауле. В пример можно привести нынешний зимний городок, летние экоярмарки, фестивали еды и выставки", – рассказал amic.ru урбанист.

Куда еще можно перенести главную елку в Барнауле

Предлагаем принять участие в опросе и самим определить, где должна быть главная елка столицы Алтайского края.